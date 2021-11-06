Обзор сервиса по продаже виртуальных номеров для Телеграм HotTelecom

Социальная сеть Телеграм быстро завоёвывает всё большую популярность благодаря своей широкой функциональности, особенно при нестабильности в работе других сетей.

Охват Телеграм по всему миру уже превышает 100 миллионов человек. Но у Телеграм есть очень важное существенное ограничение: на один телефон можно зарегистрировать только один канал.

От такой проблемы помогает избавиться компания Хот Телеком с помощью подключения виртуальных телефонных номеров. Подробности услуг компании можно узнать на сайте https://hottelecom.net/virtual-number-for-telegram.html или по телефону +7 495 988 33 45.

Что такое и зачем нужен виртуальный телефонный номер

В социальных сетях, на сайтах и различных ресурсах становятся всё более жёсткими правила регистрации каналов, платёжных электронных кошельков и аккаунтов по номеру телефона.

На один номер телефона обычно допускается только одна регистрация. Можно покупать много сим карт у разных сотовых операторов. Но это приводит к большим лишним затратам и организационным неудобствам.

Выход – подключить виртуальные номера с помощью компании Хот Телеком.

Такие виртуальные номера можно также параллельно применять для рекламы, массового создания профилей в других социальных сетях, форумах и сервисах, или для масслайкинга и массфоловинга.

Для виртуальных номеров используется IP телефония с помощью облачной телефонной станции.

Облачная АТС принимает входящие сигналы и через маршрутизатор направляет конкретным пользователям.

В виртуальной АТС Хот Телеком существуют такие виды номеров:

Для звонков в любую точку мира по низким тарифам;

Для СМС – когда нужна работа с большим количеством текстовых сообщений;

Для бесплатных звонков – подходит для торговли и работы с клиентами.

Выбрать оптимальный вариант номеров можно на сайте hottelecom.net.

Услуги от компании Хот Телеком и выгодные преимущества

Для регистрации в Телеграм и попутных других функций компания Хот Телеком предоставляет такие виды номеров:

Номера 8 800;

Дополнительные номера;

Номера для отправки СМС;

Мобильные номера;

Виртуальные номера для регистрации;

Городские номера.

Одним из главных удобств такого виртуального номера является возможность зайти в свой аккаунт без наличия мобильного телефона.

Все коммуникации с компанией тоже ведутся без телефона по электронной почте.

Аренда виртуальных номеров в компании Хот Телеком стоит недорого и позволяет регистрировать любое число профилей, каналов и аккаунтов.

Все подробности можно видеть на сайте hottelecom.net или узнать по телефону +7 495 988 33 45.