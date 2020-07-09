Обзор сервиса накрутки голосов https://nakrutka.net/pomoshh-v-golosovaniyah/ и его возможностей

Социальные сети давно перестали быть лишь источником развлекательного контента. Сегодня с их помощью осуществляется информационная поддержка, торговая деятельность, маркетинг XXI века. Одним из наиболее мощных инструментов продвижения в сети остаются лотереи, розыгрыши, гивевеи. Нередко победителями в конкурсе становится тот, за которого отдала свои голоса большая часть аудитории. Алгоритмы ранжирования в сети (не только в социальных сетях) выделяют ту информацию, которая нашла наибольший отклик среди целевой аудитории. Именно так публикации и попадают в «рекомендованное», «топы» и т.д.

Здесь Вы сможете заказать профессиональную накрутку голосов или любую другую социальную активность в Интернете с гарантией. Сайт «Накрутка голосований» даёт возможность привлечь себе на помощь не только ботов (программы, действующие по заранее прописанному алгоритму действий), но и живых людей.

Какой тип накрутки эффективнее?

Строго говоря, по эффективности накрутка ботами и накрутка посредством привлечения живых людей не различаются. Однако, на сайте nakrutka.net Вы сможете заметить, что стоимость услуг между означенными типами накруток разнится практически в три раза.

Суть заключается в том, что социальные сети и другие проекты в Интернете научились распознавать целенаправленную накрутку голосов, лайков, репостов.

Всё это может приводить к негативным последствиям в виде санкций от администрации ресурсов, дисквалификацией из конкурсов и т.д.

Ниже перечислены особенности накрутки через привлечение живых людей:

уникальные профили располагают собственными IP-адресами, MAC-адресами компьютеров, реалистичные профили в Яндекс.Метрике, Гугл.аналитике;

действие живых людей на сайте невозможно классифицировать (накрутка или нет);

гарантии результата от площадки;

живые пользователи со всего СНГ.

При этом стоимость на живую накрутку вполне доступна не только юридическим, но и физическим лицам.

И у накрутки ботами есть свои преимущества

Во-первых, накрутка с привлечением ботов – более бюджетный вариант продвижения. Во-вторых, важно понимать, что эффективность накрутки ботами зависит во многом от её авторов.

Профессионалы затрачивают большие ресурсы для организации нативного поведения для программ – IP прокси, регистрация профилей на сайте, прохождение капчи, регистрация уникальных е-мейл адресов и т.д.

Чем больше ресурсов будет затрачено, тем реалистичнее будет выглядеть накрутка ботами со стороны. Главный плюс данного вида накрутки – высокая скорость. Плотность голосов может достигать 10 000 единиц в час.

В видео рассказывается о том, как накрутить голоса, чтобы одержать победу в голосовании, конкурсе: