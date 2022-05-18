Что такое превью видео на YouTube и как его скачать

Ю Туб – эффективный хостинг для продвижения тематического видео материала в интернете и его монетизации. На продвижение материалов и привлечение пользователей влияет много факторов. Одним из эффективных критериев для быстрого привлечения зрителей к ролику является его превью.
Скачать превью с видео YouTube можно с помощью удобного SMM инструмента на сайте SMOSERVICE https://smoservice.media/pages/tools-save-preview/.
Превью – что это
Это обложка ролика. Привлекательная картинка, или стоп-кадр из содержания видео ролика, наполненная дополнительным текстом и графикой. Во всех списках роликов на Ю Туб рядом с их названием размещается ссылка на него, короткие комментарии (просмотры, название канала, срок размещения), и эта картинка.
Так как короткой информации для первичной реакции зрителя мало, важное значение отводится как раз к привлекательности превью, способности мгновенно вызвать желание перейти к просмотру этого видео.
Превью высвечивается как в боковой панели предложений хостинга при просмотре другого ролика, так и в поисковом предложении Ю Туба, когда в поиске сервиса пользователями ищется ключевое слово, совпадающее с содержанием названия этого видео, его хештегами или описанием, а может и названием канала.
И вот тогда важная роль уделяется броскому и привлекательному виду превью. Основное поле превью – это чаще всего кадр из самого ролика, его яркого и характерного эпизода или крупного плана с известным его персонажем.
Другим вариантом для основного поля может сразу выступать характерная и меткая по теме картинка, рисунок, график.
Не менее привлекательной, чем основное поле кадра превью, должна стать короткая и точная по теме фраза, может быть, играющая на эмоции зрителя и его привязанности, придающая загадочность или недосказанность.
Все эти критерии должны вместе вызывать у зрителя сразу перейти на данное видео сразу, чтобы узнать и увидеть подробности.
Остается узнать, как такое превью создать или получить. Легче всего использовать готовые шаблоны и формы на Ю Туб. А сложнее – использовать Фотошоп.
Как скачать превью ролика на Ю Тубе
Прежде всего возникает вопрос, зачем саму картинку вообще скачивать. Она может понадобиться для СММ продвижения или каталогизации.
Можно воспользоваться сервисом smoсервис, для этого на странице сервиса в соответствующе поле ввести ссылку на ролик, и нажать «Скачать».
Так можно скачать картинку или теги к ролику, предварительно проверив работу каждого поля.
Скачать саму картинку превью можно другим простым способом.
Для этого навести на превью курсор, правой клавишей мышки из ряда команд выбрать «Сохранить картнку как», и картинка окажется в папке загрузок компьютера.
А теги копируются из описания к ролику.