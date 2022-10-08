Обзор сервиса мониторинга цен конкурентов интернет-магазинов uXprice

Современная динамичность рынка создает особые условия для продвижения бизнеса. Требуется регулярный системный анализ изменения цен конкурентов и рекомендации для выработки своей ценовой политики и стратегии работы на перспективу. Без помощи специалистов с высокой экспертностью здесь не обойтись.

Эффективную помощь интернет-магазинам, дистрибьюторам и брендам, в повышении продаж представляет международный сервис по мониторингу цен в рознице uxprice. Благодаря услугам и анализу сервиса, его клиенты значительно увеличивают объемы торговли, и наращивают базу своих потребителей.

Ознакомиться с услугами, заказать анализ, выбрать тарифный план можно на сайте https://uxprice.com/ru сервиса. Для выбора правильной стратегии клиенты могут выбрать бесплатный тестовый период.

Возможности сервиса

Его ресурсами проводится регулярно или по заказу:

Услуги парсинга конкурентных цен.

Мониторинг динамики ценообразования.

Аналитика и сравнение цен конкурентов.

Выработка рекомендаций для выбора оптимальных цен.

Бесплатный тест-драйв для выбора лучшего тарифа.

Результаты работы с сервисом

По итогам мониторинга конкурентного рынка сервисом, его пользователи и партнеры получают:

Регулярный анализ конкурентов с актуальными данными по ценам в режиме реального времени или в день запроса. Выработка и рекомендации оптимизированных цен.

У онлайн-ритейлеров формируется реальная картина цен с позиций целевых покупателей. Вырабатывается правильная стратегия ценовой политики, используя конкурентное ценообразование.

Рост продаж и повышение рентабельности торговли в электронной коммерции увеличивает доходы от 25% и выше. Повышается отдача рекламных инвестиций от 10%.

Для интернет-магазинов оптимизируются цены розничных продаж быстро, достоверно и легко. Сроки переоценок товарных позиций в предложениях превращаются из недель и месяцев в дни и даже часы.

Сервис uxprice адаптивно интегрируется с сайтами заказчиков, выдает результаты анализов в удобных формах таблиц Excel и электронных таблиц.

Объемы анализа ценового рынка

Сервис осуществляет комплексный анализ цен по любым товарным категориям во всех регионах страны и за рубежом. В списки активного мониторинга включены 36 стран на разных континентах, где ведется активный электронный бизнес.

Списки расширяются по запросу пользователей. Они могут формироваться персонально для конкретных клиентов и по индивидуальным программам.