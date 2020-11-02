Обзор приложения для онлайн записи клиентов MyClient

Многим современным компаниям, работающим с большим количеством клиентов, стоит обратить внимание на последние технологии, что предлагает цифровая индустрия.

Одна из них – приложение MyClient https://myclient.me/, которое позволяет производить запись клиентов онлайн, а также дает множество различных возможностей в этой сфере, которые ускоряют и облегчают работу.

На что способно приложение

Очередь в современном понимании вообще не должна никому мешать, поскольку есть запись. Более того, в компании, которая хочет, чтобы ее услугами пользовались, должна существовать возможность записаться, не посещая ее.

Запись по телефону – сомнительный вариант, ведь он требует зачастую дополнительных затрат, может вызвать у кого-то дискомфорт и, наконец, может быть занято. Другое дело – онлайн запись, которая должна быть в любой хорошей компании.

MyClient как раз и позволяет организовать такую запись, причем сделать это максимально просто и быстро. Тут можно добавлять личные дела в календарь, добавлять заметки, смотреть историю помещения у каждого клиента.

Кроме того, приложение предлагает интерфейс для самих клиентов, за счет которого они могут записаться, не обращаясь ни к кому. Разобраться им будет не сложно. А еще программа может присылать клиентам напоминания в виде СМС.

Почему стоит начать пользоваться MyClient

В программе существуют различные фильтры, которыми удобно пользоваться. К тому же, она предполагает возможность установить скидки на услуги. Однако все перечисленные преимущества – это лишь одна из причин начать пользоваться MyClient.

Другая же заключается в том, что конкуренты не дремлют и все чаще используют это приложение. А один месяц проигранной конкурентной борьбы для начинающего бизнеса может обернуться полным провалом.

Вот почему не стоит медлить. Можно несколько дней попользоваться приложением бесплатно, либо же оформить подписку на месяц или дольше.

Если хочется, чтобы бизнес соответствовал современным представлениям об идеальной компании, важно как можно более серьезно подойти к вопросам автоматизации или, по крайней мере, внедрения цифровых технологий настолько, насколько возможно там, где это уместно.

Это рецепт не только для успеха, но и для того чтобы хотя бы выдержать конкуренцию. Приложение MyClient станет отличным способом вывести свою компанию в топы.