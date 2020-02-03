Обзор нового сервиса 2tip.ru по приему безналичных чаевых

В современном мире достаточно востребованной является сфера услуг. Мы ежедневно пользуемся услугами таксистов, официантов, горничных и других профессий. В основном такое обслуживание оплачивается в виде чаевых, которые можно дать работнику в виде поощрения за его качественно выполняемую работу.

Как оплатить чаевые картой

Сегодня все чаще людей в заведениях расплачиваются платежными картами, в связи с чем возникает сложность заплатить чаевые персоналу. Из-за того, что люди не получают чаевых, приходится владельцу заведения поднимать заработную плату или персонал ищет более выгодные варианты работы.

Инновационные технологии не стоят на месте и в настоящий момент с помощью сервиса 2tip.ru можно проводить оплату чаевых картой.

Для того чтобы представитель услуг мог получить чаевые, сегодня не обязательно гостю ресторана или тому, кого обслуживают, тратить много времени. Достаточно камеру своего смартфона навести на QR-код, после чего на экране появляется подготовленная страница оплаты, где вам достаточно ввести сумму и провести платеж.

Удобство использования сервиса 2tip.ru

Сервис2tip.ru удобен не только для работников сферы обслуживания, но также его владельцев. Все дело в том, что владельцы ресторанов служб такси и прочие сервисы дают возможность своему персоналу получать чаевые, введя в свою работу систему 2tip.ru. За счет работы сервиса улучшается качество обслуживания и популяризация услуг.

Для того чтобы начать пользоваться сервисом 2tip.ru представитель услуг должен:

Пройти процедуру регистрации и получить в личном кабинете персональный QR-код. Дополнительно клиенту сервиса 2tip.ru предоставляются визитки с нанесенным на ней кодом, чтобы посетитель мог сразу же провести оплату чаевых. Гость или пользователь услуг видит информацию на визитке и сканируя ее смартфоном проводит оплату. Средства зачисляются на личный счет пользователя и их можно переводить на банковскую карту.

Пользоваться сервисом просто и удобно. Достаточно буквально несколько кликов, чтобы выполнить перевод денег за качественное обслуживание.

Сфера обслуживания сегодня востребована и возможность проводить оплату чаевых с карты хорошая мотивация сотрудников на выполнение и предоставление качественного обслуживании.

Во многих ресторанах именно чаевые составляют существенную часть дохода персонала, поэтому с внедрением сервиса 2tip.ru становится более выгодно и удобно работать, тем более чаевые не считаются заработной оплатой, а фактом дарения, поэтому с них не изымается налог.