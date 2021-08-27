С недавних пор некоторые частные стоматологические клиник предлагают такую услугу, как лечение зубов под микроскопом. Большинство обывателей даже не представляют, что это такое и как вообще можно лечить зуб под микроскопом. Качественно и по выгодной цене лечить зубы на Киевской можно в стоматологии "Дентал Студио”.

Что собой представляет лечение зубов под микроскопом

Это классическое терапевтическое лечение зубов с применением специального микроскопа. Разумеется, что никто не будет лезть в полость рта с обычным микроскопом.

И зуб тоже никто вырывать не будет, чтобы что-то там разглядеть в лаборатории, поместив его в стеклопрепарат. Для этих целей используется специальный стоматологический микроскоп, который крепится на голове.

Поэтому с самим зубом точно ничего делать не нужно, чтобы обеспечить визуализацию. Просто вместо стандартных инструментов, которые врач применяет для того, чтобы увидеть, что происходит в полости рта пациента, врач смотрит через микроскоп, который может увеличивать до 30 раз.

Визуализация намного лучше, что позволяет выполнить работу качественнее.

Преимущества лечения зубов под микроскопом

Основным преимуществом использования микроскопа в лечении зубов является то, что врач лучше видит, что происходит у пациента в труднодоступных участках полости рта или конкретного зуба. Он может увидеть мельчайшие проявления кариеса, первые зачатки, изучить, что происходит внутри канала, чтобы удалить все поврежденные ткани.

При этом, использование микроскопа позволяет минимизировать общую травматизацию и не трогать здоровые ткани, которые тоже часто страдают при удалении поврежденного участка. Применение такого метода позволяет выполнить всю работу тщательно, удалить поврежденные участки, все аккуратно запломбировать.

В результате риски рецидива и дальнейшего развития кариеса, его прогрессирование и проникновение в каналы или корень зуба существенно уменьшаются.

Поэтому и пломбы держатся намного дольше.

Стоимость лечения зубов под микроскопом

Разумеется, это стоит немного дороже, но разница не такая большая.

Сам факт использования микроскопа еще ни о чем не говорит, не гарантирует высокое качество услуг. Прежде чем обратиться в ту или иную клинику, где это предлагается, следует навести справки, чтобы убедиться в том, что это действительно качественно.

Можно изучить рейтинги клиник, врачей, почитать отзывы пациентов на специальных ресурсах, а не на самом официальном сайте.