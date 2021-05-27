Обзор модельного ряда швейцарских часов Candino C4566/1, C4487/1, C4360/6 и C4470/1

Существует множество разнообразных брендов швейцарских часов, которые ценятся и на Земле, и в космосе, и один из наиболее популярных – Candino, ведь он уже давно прекрасно зарекомендовал себя как отличное сочетание умеренной цены, высокого качества и отличного стиля.

Бренд развивался, гармонично сочетая в себе инновации с классическими решениями, за что в немалой степени и получил такое признание. Оригинальные швейцарские наручные часы Candino в широком ассортименте представлены в интернет-магазине https://i-watch.ru/naruchnye-chasy/candino/.

Candino C4566/1

Модель относится к коллекции “ Classic Timeless”. Это элегантные женские часы с белым циферблатом и ремешком, тогда как корпус и стрелки имеют металлический оттенок и блеск. Пожалуй, это одни из самых изящных часов среди швейцарских, да и в целом.

Отлично сочетаются с разными предметами одежды. Важно заметить, что они будут уместны и во время деловых встреч, и в офисе, и при занятиях фитнесом, и просто в повседневной жизни.

Candino C4487/1

Это лаконичные мужские часы на черном стильном ремешке, с белым циферблатом и корпусом цвета металла. Входят в коллекцию “Classic Tomme”.

Работающие на кварцевом механизме, эти часы станут надежным спутником в путешествиях, деловых поездках и даже фитнесе. Они выглядят не пафосно, но стильно, так что подойдут ко множеству разнообразных образов, за что многие уже успели оценить эту модель по достоинству.

Candino C4360/6

Отличные часы квадратной формы, которые прекрасно зарекомендовали себя среди тех, кто разбирается в стиле.

Эта женская модель выглядит ярко и интересно, привлекает внимание, подходит для разных случаев, но особенно хороша для делового стиля. Черный циферблат подходит к ремешку такого же цвета, с элегантной текстурой. Что же до стрелок и корпуса, то они имеют умеренный металлический блеск. Метки и стрелки покрыты люминесцентным покрытием.

Candino C4470/1

Классические мужские часы, которые отличаются элегантным стилем, но совсем не вычурные и неяркие, даже наоборот, немного скромные.

И это неплохо для деловой модели, которая в принципе универсальная и может подойти также и для многих других сфер. Например, можно просто использовать эти часы в качестве повседневных.

Во многом похожи на модель Candino C4487/1. Обладают удобной секундной стрелкой, и габаритными метками. Разумеется, используется нержавеющая сталь.