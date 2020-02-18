Обзор лодок ПВХ под мотор бренда Аква магазина Лодки России

Прежде чем покупать лодку, необходимо правильно выбрать модель. В зависимости от необходимых функциональных характеристик можно выбрать подходящий вариант. Магазин «Лодки России» является одним из самых крупных поставщиков лодок ПВХ под мотор. Эта компания предлагает лодки в Северодвинске в широком ассортименте. Выбор можно сделать, зайдя на сайт магазина.

Там представлены и описаны все модели, указана стоимость и характеристики. Если есть необходимость, можно связаться со специалистом компании, который поможет выбрать подходящую модель.

Аква – один из брендов, которые представлены в магазине. Этот производитель предлагает разные модели лодок ПВХ.

Аква 2600

Эта модель лодки предназначена под мотор, максимальная мощность которого не должна превышать 4 л.с. Это модель может вместить двух человек и имеет два отдельных сидения. Грузоподъемность такой модели составляет 220 кг.

Габаритные размеры лодки 2600×1320 мм. Диаметр борта 360 мм, поэтому внутренний размер 1730×590 мм. Эта лодка имеет комбинированные швы, гарантия на которые составляет один год. Масса лодки ПВХ Аква 2600 – 19 кг. Гарантию на армированный материал, из которого изготовлена модель – один год.

Комплектация такого оборудования включает два весла, насос, рем. комплект, два сидения и сумку.

Аква 3200

Максимальная мощность мотора для такой лодки может достигать 15 л.с. Габаритные размеры этой модели 3200×1420, это длина и ширина соответственно. Лодка имеет три отсека и может вместить трех человек. Грузоподъемность лодки ПВХ Аква 3200 450 кг.

Борт имеет диаметр 400 мм, поэтому внутренний размер лодки будет составлять 2210×620 мм. Лодка имеет полноценный киль и длину весел 1500 мм. Масса этой модели 39 кг. Производитель дает гарантию один год, как на ткань, так и на комбинированные швы.

Укомплектована модель веслами, насосом, комплектом для ремонта, двумя сидениями, плотным полом и сумками для лодки и пола.

Аква 3600 НДНД.

Эта модель имеет габаритные размеры 3600×1540 мм и может разместить четырех человек. В лодке три отсека и борт, диаметром 420 мм. Внутренние размеры лодки 2600×650 мм. Лодка имеет полноценный киль и комбинированные швы. Максимальная мощность мотора, который устанавливают на эту лодку 15 л.с. При этом максимальная скорость может составлять 45 км/ч.

Комплектация: весла, насос, рем. комплект, два сидения и сумка.