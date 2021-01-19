Обзор крупнейших фондовых бирж мира NYSE, AMEX, NASDAQ и особенностей торговли на них

За последние несколько десятков лет финансовый сектор экономики стал иметь огромное значение, по крайней мере, в тех странах, в которых, он по объективным причинам развит наиболее сильно.

Существуют, впрочем, биржи не просто национального масштаба, а мировые, и многих интересуют особенности торговли на них, поскольку есть примеры того, как некоторые люди достигали на них высоких результатов. Более подробную информацию про основные фондовые биржи мира можно узнать на сайте https://sdg-trade.com/market/stati/osnovnyie-fondovyie-birzhi-i-torgovyie-platformyi-dlya-nix.

О бирже NYSE

Это нью-йоркская фондовая биржа. Она является самой знаменитой в Соединенных Штатах Америки.

По этой причине многие выбирают именно ее и по этой же причине многие предпочитают более спокойные места. Естественно, торговля на ней отличается наибольшей оживленностью, поэтому такой вариант подходит для наиболее опытных трейдеров, которые способны быстро принимать взвешенные решения, не продиктованные эмоциями.

Что отличает AMEX

Еще совсем недавно эта биржа, кстати, довольно крупная была отдельной.

Впрочем, сегодня она входит в состав NYSE. Тогда как последняя специализируется на акциях наиболее крупных компаний в целом, то специализация AMEX – металлы, золото и нефть. Особенности торговли примерно те же, что и на NYSE. Впрочем, потребуется понимание особенностей торговли именно в представленных здесь трех сферах, так что сюда зачастую приходят и преуспевают специалисты именно в этих трех областях.

Что представляет собой NASDAQ

Эта биржа также является американской, что не мешает ей иметь мировое значение. Особенность ее в том, что здесь производится торговля в технологических сферах. Тут осуществляется торговля акциями, тех компаний, которые принадлежат к наиболее успешному техническому сегменту экономики.

Так что специалистам по этой части будет лучше попробовать свои силы здесь. Условия для проведения сделок удобные, как и в предыдущих двух случаях.

Так что если интересует торговля на крупных фондовых биржах, для начала стоит подготовиться.

В принципе, преуспеть реально, однако сделать это можно только понимая механизмы, по которым живет такая система, а также умея разбираться в рынке.

Чаще наиболее преуспевают те, кто приложил достаточно много усилий и окунулся с головой в ретроспективу и изучил достаточно много операций, чтобы научиться понимать и чувствовать рынок.