Обзор компании-оптового поставщика товаров для аквариумов aquanimal.ru

Давно доказано, что рыбы в аквариумах благотворно влияют на человека в любом возрасте, успокаивают его, стабилизируют эмоциональное состояние и просто радуют его своей красотой.

Ведь это так удивительно, когда в относительном маленьком для человека резервуаре располагается целый мир для этих рыбок. Обычные люди могут купить аквариум в специализированном магазине. Если же вам требуются аквариумы и аквариумное оборудование оптом, приобрести их можно у соответствующего поставщика. Компания aquanimal.ru прекрасно подойдет для этого.

О компании

Из самого названия несложно догадаться, на каких именно товарах специализируется данный интернет-магазин.

Следует сразу сделать акцент на том, что работает она только оптом. Поэтому частных лиц эти услуги не сильно интересуют, так как они не нуждаются в таких количествах аквариумах и комплектующих, расходных материалах.

Основными клиентами компании являются:

Зоомагазины

Локальные магазины с товарами для аквариумистики

Индивидуальные предприниматели, торгующие данными товарами

Различные кафе, гостиницы и не только, у которых много точек и нужно везде установить аквариумы в одинаковом стиле

Сети медицинских центров, использующих аквариумы для дизайна холлов и не только.

Все эти категории клиентов и не только могут заказать аквариумы и комплектующие, расходные материалы оптом по очень выгодным ценам.

Сама компания не является производителем. Это крупный поставщик, предлагающий огромный ассортимент, выгодные цены и официальные гарантии качества. Она работает с ведущими отечественными и зарубежными производителями напрямую.

Такой формат позволяет ей гарантировать оригинальность и качество, а также устанавливать минимальные цены благодаря тому что в цепи поставок нет лишних звеньев в лице посредников. С каталогом можно ознакомиться на сайте.

Если есть вопросы, всегда можно связаться с менеджером компании. По телефону или посредством электронной почты.

Ассортимент

Выбор товаров в интернет-магазине очень большой.

Это:

Аквариумы

Аквариумный грунт

Нилпа

Распылители

Маленькие аквариумы

Разные товары для рыб

Лампы

Гроты и многое другое.

В каталоге магазина представлена продукция таких именитых производителей, как:

AQUAEL

TETRA

МОРЕ

АКВАПЛЮС

БАРБУС

Aqua Reef

АКВА МЕНЮ

COLLAR

HOMEFISH.

Есть доставка, возможность самовывоза, разные способы оплаты. Все эти вопросы можно обговорить и согласовать непосредственно во время оформления заказа.