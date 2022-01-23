Обзор компании-оптового поставщика товаров для аквариумов aquanimal.ru
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Обзор компании-оптового поставщика товаров для аквариумов aquanimal.ru

23 января 2022

Давно доказано, что рыбы в аквариумах благотворно влияют на человека в любом возрасте, успокаивают его, стабилизируют эмоциональное состояние и просто радуют его своей красотой.

Ведь это так удивительно, когда в относительном маленьком для человека резервуаре располагается целый мир для этих рыбок. Обычные люди могут купить аквариум в специализированном магазине. Если же вам требуются аквариумы и аквариумное оборудование оптом, приобрести их можно у соответствующего поставщика. Компания aquanimal.ru прекрасно подойдет для этого.

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О компании

Из самого названия несложно догадаться, на каких именно товарах специализируется данный интернет-магазин.

Следует сразу сделать акцент на том, что работает она только оптом. Поэтому частных лиц эти услуги не сильно интересуют, так как они не нуждаются в таких количествах аквариумах и комплектующих, расходных материалах.

Основными клиентами компании являются:

  • Зоомагазины
  • Локальные магазины с товарами для аквариумистики
  • Индивидуальные предприниматели, торгующие данными товарами
  • Различные кафе, гостиницы и не только, у которых много точек и нужно везде установить аквариумы в одинаковом стиле
  • Сети медицинских центров, использующих аквариумы для дизайна холлов и не только.

Все эти категории клиентов и не только могут заказать аквариумы и комплектующие, расходные материалы оптом по очень выгодным ценам.

Сама компания не является производителем. Это крупный поставщик, предлагающий огромный ассортимент, выгодные цены и официальные гарантии качества. Она работает с ведущими отечественными и зарубежными производителями напрямую.

Такой формат позволяет ей гарантировать оригинальность и качество, а также устанавливать минимальные цены благодаря тому что в цепи поставок нет лишних звеньев в лице посредников. С каталогом можно ознакомиться на сайте.

Если есть вопросы, всегда можно связаться с менеджером компании. По телефону или посредством электронной почты.

Ассортимент

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Выбор товаров в интернет-магазине очень большой.

Это:

  • Аквариумы
  • Аквариумный грунт
  • Нилпа
  • Распылители
  • Маленькие аквариумы
  • Разные товары для рыб
  • Лампы
  • Гроты и многое другое.

В каталоге магазина представлена продукция таких именитых производителей, как:

  • AQUAEL
  • TETRA
  • МОРЕ
  • АКВАПЛЮС
  • БАРБУС
  • Aqua Reef
  • АКВА МЕНЮ
  • COLLAR
  • HOMEFISH.

Есть доставка, возможность самовывоза, разные способы оплаты. Все эти вопросы можно обговорить и согласовать непосредственно во время оформления заказа.



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