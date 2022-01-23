Обзор компании-оптового поставщика товаров для аквариумов aquanimal.ru

Давно доказано, что рыбы в аквариумах благотворно влияют на человека в любом возрасте, успокаивают его, стабилизируют эмоциональное состояние и просто радуют его своей красотой.
Ведь это так удивительно, когда в относительном маленьком для человека резервуаре располагается целый мир для этих рыбок. Обычные люди могут купить аквариум в специализированном магазине. Если же вам требуются аквариумы и аквариумное оборудование оптом, приобрести их можно у соответствующего поставщика. Компания aquanimal.ru прекрасно подойдет для этого.
О компании
Из самого названия несложно догадаться, на каких именно товарах специализируется данный интернет-магазин.
Следует сразу сделать акцент на том, что работает она только оптом. Поэтому частных лиц эти услуги не сильно интересуют, так как они не нуждаются в таких количествах аквариумах и комплектующих, расходных материалах.
Основными клиентами компании являются:
- Зоомагазины
- Локальные магазины с товарами для аквариумистики
- Индивидуальные предприниматели, торгующие данными товарами
- Различные кафе, гостиницы и не только, у которых много точек и нужно везде установить аквариумы в одинаковом стиле
- Сети медицинских центров, использующих аквариумы для дизайна холлов и не только.
Все эти категории клиентов и не только могут заказать аквариумы и комплектующие, расходные материалы оптом по очень выгодным ценам.
Сама компания не является производителем. Это крупный поставщик, предлагающий огромный ассортимент, выгодные цены и официальные гарантии качества. Она работает с ведущими отечественными и зарубежными производителями напрямую.
Такой формат позволяет ей гарантировать оригинальность и качество, а также устанавливать минимальные цены благодаря тому что в цепи поставок нет лишних звеньев в лице посредников. С каталогом можно ознакомиться на сайте.
Если есть вопросы, всегда можно связаться с менеджером компании. По телефону или посредством электронной почты.
Ассортимент
Выбор товаров в интернет-магазине очень большой.
Это:
- Аквариумы
- Аквариумный грунт
- Нилпа
- Распылители
- Маленькие аквариумы
- Разные товары для рыб
- Лампы
- Гроты и многое другое.
В каталоге магазина представлена продукция таких именитых производителей, как:
- AQUAEL
- TETRA
- МОРЕ
- АКВАПЛЮС
- БАРБУС
- Aqua Reef
- АКВА МЕНЮ
- COLLAR
- HOMEFISH.
Есть доставка, возможность самовывоза, разные способы оплаты. Все эти вопросы можно обговорить и согласовать непосредственно во время оформления заказа.