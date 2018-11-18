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Торфяные стаканчики для рассады: особенности и преимущества использования

18 ноября 2018

Горшочки из торфа – это удобная и простая одноразовая емкость, которая предназначена для рассады различных овощных культур или цветов (возможность их заказа предоставляется на сайте http://www.semena.kr.ua/).

Торфяные стаканчики для рассады

Подобная тара не только позволяет избегать пикировки (травмирует корни растения), но и сохраняет корневую систему невредимой во время ее пересадки в открытый грунт.

Растения, выращенные таким способом, быстрее приживаются на грядке и активно развиваются.

Как правильно пользоваться торфяными горшочками

По своих размерах и форме данные изделия похожи на стандартные пластиковые емкости, привычные для садоводов. Однако, материал у них разный.

Торфяные горшочки производят из смеси торфа, перегноя и древесной массы. Подобный состав делает из данной тары питательное сырье, которое идеально подходит для любых растений.

В таких емкостях просто получить здоровую и сильную рассаду, стенки горшочка довольно легкие и прочные. Помимо этого, такая тара обладает целым рядом преимуществ:

  • Воздухопроницаемость. Благодаря тому, что стаканчик имеет пористые стенки, корни растений получают нужное количество кислорода. Это, в свою очередь, способствует быстрому росту и развитию рассады.
  • Поддержание оптимального уровня влажности. Торф хорошо сохраняет влагу в грунте, что благоприятно влияет на процесс прорастания семян.
  • Экологически чистый материал. Использование данных изделий безопасно для будущего урожая, так как они состоят из натуральных веществ .

Торфяные стаканчики для рассады

  • Целостность корневой системы. Во время прорастания корни не проходят сквозь стенки, не повреждаются и находятся в неизменном состоянии.
  • Использование стаканчиков в качестве удобрения. После полного распада изделия оно превращается в удобрение, которое идеально подходит для культур со слабой корневой системой (петунии, огурцы).

Как подобрать подходящие торфяные стаканчики?

Для высадки и прорастания рассады важен материал, из которого производятся горшочки. Они могут быть любой формы. Однако эту особенность важно учитывать во время их размещения.

Специалисты советуют применять в процессе посадки разделенные стаканчики, а не цельные кассеты. Ведь не всегда в помещении может найтись место для расположения целой кассеты, а раздельную тару размещать удобнее.

Размер стаканчиков уже подбирают в зависимости от потребностей культур.

Торфяные стаканчики для рассады

Кроме этого, во время приобретения подобный изделий следует убедиться в том, что он действительно изготовлен из торфа.

Бывают случаи, когда вместо торфяного стаканчика покупают его аналог из картона, который обладает значительными функциональными отличиями.

Далее на видео вы можете ознакомиться с преимуществами и недостатками посадки рассады в торфяные горшочки.



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