Обзор игры Бравл Старс для Андроид

Несмотря на невероятные объёмы развлекательного контента для мобильных устройств, вряд ли обыватель сможет назвать хотя бы пять проектов, которые пользуются всепоглощающей популярностью по всему миру. Пожалуй, последним «инфовзрывом» среди проектов подобного рода были Angry Birds. Эта игра обрела невероятную востребованность на всей планете. По ней были созданы мультсериалы и даже полнометражная картина. Однако, сфера разработки игровых приложений не стоит на месте. Сегодня появился новый проект, который имеет все предпосылки повторить успех «Злобных птичек» или даже повысить планку.

Речь идёт о проекте Бравл Старс (Brawl Stars). Данную игру относят в жанр MOBA. Разработчиком является Supercell. Релиз игры произошёл в декабре 2018 года. Первоначально упор дистрибуции делался на iOS. Но сегодня ситуация изменилась и игра доступна на Android. Посмотреть обзор основных элементов игры и её механики можно ниже.

Базовые принципы геймплея

Геймплей заключается в управлении собственным персонажем (вид от третьего лица). Цель – победить соперников. Игрок имеет возможность выбора персонажа из широкого перечня. Каждый из них обладает уникальными способностями и характеристиками.

В процессе игры существует возможность развития персонажа и конкретных скилов. Присутствует платформа для кастомизации персонажей – покупка и получение скинов.

Наиболее популярные режимы игры сегодня:

захват кристаллов;

ограбление;

столкновение;

осада;

бой с боссом;

роборубка.

Первый режим остаётся самым востребованным. В нём битва ведётся между 6 игроками (по трое в каждой команде). Цель игры предельно проста – необходимо захватить как можно больше кристаллов и удержать их у себя до финала катки.

При убийстве персонажа противника его кристаллы выпадают на игровое поле. Персонаж соперника может их забрать себе. В финале подсчитывается количество кристаллов у каждой команды. У кого их больше, тот и победил.

Почему игра Brawl Stars не надоедает?

Разработчики не бросают свой проект и регулярно обновляют игровой контент. Ежедневно в игре появляются новые события. Кроме того, сегодня существует возможность скачивания обновления игры на русском языке.

Brawl Stars – это площадка для битвы с игроками со всего мира. Их количество продолжает расти лавинообразно.

Реализован ладдер (как глобальный, так и локальный). Сражайтесь и побеждайте, для продвижения к топу. Самое главное – игра бесплатна!

Ниже представлен ролик со смешными моментам и фейлами в Brawl Stars: