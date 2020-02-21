Обзор футболок с принтом Гражданская оборона интернет-магазина teestore.ru

Футболки с оригинальным принтом никогда не выходят из моды. Некоторые предпочитают изображения любимых музыкантов или актеров. Кто-то создает собственные изображения. Интернет-магазин https://teestore.ru/catalog/music/grazhdanskaya-oborona предлагает большой ассортимент таких изделий. В предложенных вариантах можно найти футболки с надписью «Гражданская оборона» и «Егор Летов».

Название легендарной группы прошлого столетия пользуется большой популярностью. Люди, которые знакомы с творчеством группы, с удовольствием приобретают такие изделия. Изображение лидера группы тоже пользуется популярностью.

Что отличает футболки с надписью «Гражданская оборона» и изображениями Егора Летова интернет-магазина от аналогов.

Качество.

Футболки, которые предлагает интернет-магазин, имеют в своем составе не менее 50% хлопка. Такая структура позволяет качественно нанести изображение. При этом человек, одевающий такое изделие, будет чувствовать себя максимально комфортно.

Футболка такого качества не будет парить и может носиться в любое время года. При этом ткань не теряет привлекательный внешний вид даже после многих стирок. Цвет ткани и изображения остается оригинальным.

Размер.

Интернет-магазин teestore.ru предлагает такую модель в разных размерах. На сайте представлена линейка размеров, которые есть в наличие. Размерная таблица находится здесь же. Это позволяет правильно подобрать размер по размерам фигуры. Футболки точно соответствуют указанным размерам. Можно заказывать тот, который обычно носится.

Пошив.

Все футболки шьются вручную. Это позволяет избежать дефектов расположения ткани и некачественных швов. При стирке изделие не дает усадку, и размер остается прежним. Это сохраняется даже после нескольких стирок. Это важно для сохранения расположения и качества изображения.

Технология нанесения рисунка.

Компания использует сублимационный метод. Он позволяет получить реалистичное изображение, которое будет качественно держаться на ткани. Такое изображение без дефектов ложиться на ткань и выдерживает многочисленные стирки.

Оплата и доставка.

Изделие будет выслано после полной предоплаты.

Гарантии интернет-магазина.

При заказе такого изделия всегда есть риск получить не тот размер, или футболку с другим изображением. Компания работает на рынке с 2014 года и гарантирует внимательность при оформлении заказа. Отзывы на сайте только подтверждают это.