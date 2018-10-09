Как часто надо делать лазерную эпиляцию?

Выполнение процедуры лазерной эпиляции позволяет эффективно избавляться от волосяного покрова в нежелательных зонах. Преимуществом лазера считается возможность воздействия на абсолютно любую часть кожных покровов. К примеру, фотоэпиляция подобного не позволяет. Используемое оборудование достаточно громоздкое и аккуратное, прицельное воздействие на зону верхней губы, к примеру, не представляется возможным. Тем не менее, многие потенциальные клиенты косметологов с известной долей скептицизма относится к лазерной эпиляции. И причина этого скепсиса кроется не в страхе перед лазером.

Лазерные методики в медицинской косметологии обладают некоторыми противопоказаниями, а также особенностями, незнание которых и порождает надуманность фактов. Противопоказания касаются личной непереносимости, онкологических заболеваний и беременности (в том числе периода лактации). Для остальных групп пациентов процедура абсолютно безопасная и безболезненная.

Периодичность выполнения лазерной эпиляции

Нередко недостаточная осведомлённость в принципах проведения процедуры вводит клиента в заблуждение. Ведь сразу после завершения лазерного воздействия, кожа не только полностью очищена от волос, но и приобретает эластичность, упругость.

Тем не менее, уже через месяц на ранее обработанной поверхности появляются волосы. Из-за этого и бытует мнение, что лазерная эпиляция – это обман и совершенно неэффективная процедура.

Означенная выше точка зрения неправильна в своём корне. Ниже подробно обозначим причины возникновения волос после лазерной депиляции:

все 100% волосяных фолликулов на обрабатываемом участке не могут находиться в фазе активного роста;

период неактивной фазы может продолжаться от 1 до 2 месяцев (в зависимости от индивидуальных особенностей организма клиента);

ошибка в уходе за кожей после лазерной эпиляции приводит к стимуляции роста волос.

Любой профессионал предварительно говорит о том, что для достижения положительного результата придётся пройти несколько процедур. Конкретное количество зависит от индивидуальных особенностей (гормонального баланса, состояния кожи, цвета волос и т.д.).

Почему нельзя выдергивать даже пушковые волоски

Когда на очищенной от волос поверхности кожи появляется несколько волос, это портит эстетику. Естественно, у клиента возникает желание вытащить эти несколько волосков при помощи пинцета.

Зачастую речь идёт о пушковых волосах. Вытаскивание их практически безболезненно. Но подобным образом Вы лишь стимулируете волосяные фолликулы к развитию! Если подобное продолжить, то количество волос на обработанной поверхности будет лишь увеличиваться!

Всё, что требуется от клиента – пройти полный курс лазерной эпиляции. Положительный результат гарантирован. Если специалист сомневается в виду цвета волос, он предложит другую методику эпиляции.

В видео демонстрируется один из самых мощных диодных лазеров в мире для ведения косметологических процедур: