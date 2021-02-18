Обзор функционала онлайн FTML-редактора FANTOM

Сегодня html играет очень большую роль, и вряд ли в ближайшем будущем это начнет как-то меняться, а потому многим важно иметь возможность быстро и удобно редактировать такой код.

Редактор кода FANTOM – отличный FTML-редактор, который позволяет достигать изумительных результатов в короткие сроки и без лишних усилий, что наверняка сделает его излюбленным инструментом для многих.

Что представляет собой этот редактор

Это онлайн редактор, что особенно удобно, с учетом того, что речь идет об html. Различные тэги набираются быстро, ведь пользователю предлагается функция автонабора.

Это значительно быстрее, чем вручную набирать такие сочетания символов. По сути это функция быстрой вставки, грамотно реализованная в формате онлайн редактора html кода.

После того, как будет набран нужный код, достаточно нажать клавишу ENTER, и сразу станет виден результат в окне сверху.

Выглядит программа минималистично, не ярко по дизайну, но многие отмечают, что в этом и состоит ее плюс, поскольку все способствует быстрой и сосредоточенной работе.

Почему стоит воспользоваться редактором

Помимо удобной и правильной минималистичности, программа заслуживает похвалы и за то, что отлично работает.

Никаких ошибок не будет. Расположение окон оптимально. В самом низу – панель автонабора, небольшая, но заметная, на которой хорошо различимы все элементы. Выше – окно для набора кода, а наверху окно чуть поменьше – для вывода на экран результата.

Писать код без автонабора – значит не только делать это медленнее, но и рисковать качеством. Легко можно допустить немало ошибок, вручную набирая мелкие символы.

И даже одна ошибка может привести к критическим последствиям, и при этом увидеть ее далеко не всегда легко. Пользуясь же надежной программой, получится избежать этой и многих других трудностей, сделав процесс комфортнее и эффективнее.

Если нужно отредактировать html код, стоит обратить внимание на этот редактор.

Он отличается не только удобством, позволяющим сократить время на редактирование, но и высоким качеством. Тут не будет постоянно возникать каких-то ошибок, как это нередко бывает с некачественными редакторами того или иного типа.

Доступность FANTOM – не менее серьезное его достоинство, чем грамотный дизайн и качество структуры программы.