Как создать идеальную презентацию к бизнес-плану: практическое руководство

Готовитесь представить шефу новаторское предложение по оптимизации производства? Хотите заручиться поддержкой инвесторов либо в порыве вдохновения ваяете новый стартап, обещающий хорошую прибыль?

Не забудьте, что к ним необходимо составить бизнес-план и презентацию, наглядно демонстрирующую все сильные стороны идеи.

Иногда дело решают не многоуровневые математические выкладки и высокий слог, а хорошо составленная презентация. Именно ее просмотр служит переломным моментом, когда кредитор либо шеф принимают решение сказать Вам «да».

Идеальная презентация поможет:

Четко обосновать Вашу точку зрения.

Убедить слушателей в ценности и важности идеи.

Донести до них, что замысел является интересным, прибыльным и перспективным.

Практическое руководство по созданию презентации к бизнес-плану

Сегодня презентацию делают в электронном виде. Она представляет собой несколько слайдов, идущих в логической последовательности. Обычно они соответствуют разделам бизнес-плана, либо наиболее важным из них.

Слайды создают при помощи программного обеспечения. Самый простой вариант — воспользоваться Power Point либо аналогичной программой.

Не стоит изучать от корки до корки самоучители по софтам и ваять сложные конструкции. Для хорошей презентации важны простота, наглядность и запоминаемость.

Подумайте, можно ли соединять графики и диаграммы, располагая их на одном слайде. Главное — какую мысль они должны донести до окружающих?

Очень важно, чтобы презентация несла определенную смысловую нагрузку. Иначе секторная диаграмма-«торт» так и останется малопонятной картинкой. Сочетайте визуальную и текстовую часть: сделайте надписи и сноски, добавьте краткое пояснение, подпишите график и др.

Не играйтесь с цветом. Выберите 2-3 тона и спокойную гамму. Помните, что все слайды должны быть объединены единой концепцией.

После того, как вы завершили создавать презентацию, просмотрите ее от начала до конца еще раз, а затем опробуйте на ком-либо из знакомых. Возможно, некоторые слайды нуждаются в коррекции? Избегайте чрезмерного нагромождения информации, оставляйте только самое важное.

Стоит ли вставлять фото? Да, это допустимо, поскольку 1-2 фотографии оживят презентацию и сделают ее уникальной. Это может быть будущая упаковка Вашего продукта, способ его основного применения и т.п.

Если Вам пока еще не хватает практики в создании слайдов, советуем заказать презентацию здесь и получить великолепную подборку по Вашей тематике в сжатые сроки.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про составление бизнес-плана.