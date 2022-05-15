Обзор детского развивающего центра “Планета детей” в Светлогорье

Не только высшее образование должно быть качественным и правильно выбранным. Обратить внимание на обучение ребенка нужно еще с детского сада, чтобы он попал в руки компетентных специалистов. Увы, но если говорить о стандартных бюджетных детских садах и школах, большинство из них однотипные, так как работают в рамках единой системы.

Элитные частные школы – слишком дорогие, да и не являются лучшим местом для того, чтобы ребенок проводил там свое время. Можно обратить внимание на альтернативные образовательные центры, выбрав среди них действительно хорошее место с качественной программой и особым подходом.

В Светлогорье детей до 12 лет можно отдать в образовательный детский центр Планета детей, выбрав подходящую программу.

О центре

Планета детей – это развивающий центр.

Но, он работает не в формате дополнительного образования. Его можно использовать как основное, не отдавая ребенка в классический детский сад или школу.

Это место, где не просто обучают детей, но еще и правильно их развивают. В итоге ребенок вырастает не послушным винтиком системы, которым легко манипулировать.

Его не ждет шаблонный сценарий будущего. Картинка немного иная формируется, так как дети с более широким кругозором, уверены в себе. Воспитатели, учителя, психологи центра Планета детей стараются развивать их в самых разных направлениях, раскрывать потенциал, скрытые таланты.

Все это очень важно для ребенка, его будущего, ментального здоровья и уверенности в себе в будущем. На сайте центра можно подробнее узнать об организации, его истории, найти все лицензии и разрешительную документацию. Если есть вопросы, их можно задать по номеру телефона: +7 (915) 304-50-85.

Услуги

В Планета детей есть:

Детский сад

Школа для детей от 7 до 12 лет

Летний лагерь.

Можно сразу отдать ребенка в детский сад сюда, если он маленький.

Многие переводят детей из садов и школ, так как предлагаемая здесь программа и условия намного лучше и удобнее. Дети могут проводить здесь полный день до 19:00. Это особенно удобно для занятых родителей.

Дополнительное преимущество в том, что родителям и другим взрослым не нужно будет потом делать еще и уроки с детьми, ведь все уже готово. Питание также входит в стоимость обучения. Родители могут быть уверенными, то их ребенок накормлен, в безопасности, под присмотром и занимается полезными вещами.

Он учится, играет, общается со сверстниками, развивает коммуникативные навыки. цензии и разрешительную иях, раскрывать потенциал, скрытые таланты.

ал е, итоговую