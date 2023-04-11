Обзор ассортимента строительной химии Дивинойл

Любые операции в строительстве и дорожных работах перед нанесением следующего слоя, или отделения опалубки от бетона, требуют обработки поверхности.

Необходимо удаление грязи, жиров, битумов, для работы оборудования. Это качественно и легко делают продукты – специальные отделяющие реагенты марки Zeller+Gmelin, поставляемые ее дилером в России – компанией «Дивинойл Рус». Высокоэффективная строительная химия из Германии всегда в наличии на сайте divinolrus.ru.

Бетонные смывки

При проведении бетонных работ требуется идеальное отделение приготовленной смеси от поверхностей.

Для бетонной опалубки

При изготовлении бетонных изделий и несущих, монолитных конструкций используется формирующая опалубка.

Когда бетон в форме вызрел, и нужно снимать опалубку, к ней не должна липнуть часть бетона. Нарушится качество его поверхностного слоя, а опалубку в таком виде нельзя использовать для следующей бетонной заливки. Механическая очистка не решит проблем, и влечет затраты. Проблему решает смывка – разделительный агент для бетона. Если ней покрыть опалубку перед бетонированием, то потом от готового бетонного изделия опалубка отделяется в идеально чистом состоянии.

Поверхность бетона также будет идеально гладкой.

Для бетонных смесителей, авто миксеров, бетономешалок

Когда поверхность емкости для приготовления бетонной смеси не гладкая и грязная, то после замешивания и выгрузки раствора на стенках останется прилипший бетон. После следующего замешивания его станет еще больше.

Портится оборудование, перерасходуется материал. Но с бетонной смывкой стенки будут идеально чистыми, бетон не прилипнет.

Смеси также используют в дорожном бетонировании, прокладке коммуникаций водоотвода и канализации.

При этом смывки выбираются для разных материалов – металла, дерева, пластика.

Для асфальтоукладочной техники и автомобилей

При асфальтировании, битум и асфальт липнет к стенкам оборудования еще сильнее бетона.

Техника теряет работоспособность, снижается срок службы. Смывка мазутов, масел и битумов делает оборудование чистым, повышая производительность и срок эксплуатации без ремонтов.

Агенты отмывают и лакированные поверхности, в том числе с легковых авто.

Присадки для специальной техники

Они нужны для минеральных смазок в пневмоинструментах, гидравлике.

Добавляясь в смазку, образуют пленочный слой, и реализуют антикоррозийную, моющую, противоокислительную функцию в строительной технике.

Уменьшают износ ее механизмов.

Качественная химия Zeller+Gmelin для смазки и очистки оборудования, которую поставляет ее дистрибьютор – компания «Дивинойл Рус», сохранит оборудование на долгий срок, повысит производительность и качество работ.