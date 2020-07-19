Обзор ассортимента косметики бренда GUAM

Косметику принято делить на декоративную и уходовую. И, как правило, наиболее часто рекламируется именно декоративная.

Что касается уходовой, то в ней хорошо разбираются профессиональные косметологи, и люди, которые пользуются ею давно, перебрав множество вариантов и остановившись на том, что работает. Одним из популярных брендов уходовой косметики является GUAM.

О бренде

Косметика Guam – это известный на весь мир итальянский бренд, производящий широкий спектр уходовой профессиональной косметики. Главной отличительной особенностью продукции является то, что она производится на основе морских водорослей, обладающих целым набором уникальных свойств.

Научные разработки велись еще в конце 80-х годов прошлого столетия, что позволило доказать эффективность продуктов, производимых с данными компонентами. Сам бренд существует более 20 лет и уже успел заработать себе имя на мировой арене, заняв свою нишу.

Косметика GUAM – качественная, эффективная, действительно работает. Это доказывают многочисленные клинические испытания, исследования, а также практический опыт тех людей, которые пользуются ею на протяжении многих лет, остановив свой выбор именно на этой продукции.

Ассортимент косметики GUAM

Продукцию бренда можно разделить на несколько категорий в зависимости от того, для каких именно целей она предназначена:

Обертывания: холодные, горячие, нейтральные, экспресс-обертывания и т. д.

Программы обертывания: для горячего, для холодного обертывания, для талии и живота, для ног, для зрелой кожи и т. д.

Антицеллюлитные средства: разогревающие, охлаждающие кремы, масла, скрабы, антицеллюлитные стики и т. д.

Для тела: для ванной и душа, для живота, против растяжек, для ног, для груди и т. д.

Для лица: для шеи, от пигментации, сыворотки, лифтинг и омоложение и т. д.

Для волос: шампуни, краски, средства против выпадения, для зеркального блеска

Также имеется отдельная линия продуктов для мужчин. Помимо косметики бренда также производит сопутствующие аксессуары: одежда для похудения, щетки, пленка для обертывания и многое другое.

Приобрести фирменную косметику GUAM можно, но в обычных магазинах, даже специализированных, она встречается редко и то в крупных городах. Некоторые средства используются исключительно в салонах, СПА-центрах.

Другие можно применять самостоятельно в домашних условиях. А приобрети все, что нужно можно и через интернет с доставкой. Главное, магазин выбрать надежный, чтобы гарантированно приобрести оригинал.