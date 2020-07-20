Генеральная уборка такого большого пространства, как трехкомнатная квартира — дело не простое, отнимет много сил и времени. Чтобы ускорить и упростить процесс, получить максимально качественный результат, лучше все действия заранее запланировать. Либо воспользоваться услугами опытных специалистов клининговой компании, подробнее о которой можно узнать на сайте chistoriya.com.ua.

С чего начать уборку трехкомнатной квартиры

Прежде всего необходимо составить план. Это позволит четко распределить время, составить алгоритм действий. В противном случае можно взяться за одно, не доделать и начать что-то другое. Как показывает практика, без заранее подготовленного алгоритма действий уборка трехкомнатной квартиры может занять целый день.

Если четко следовать плану, это займет максимум несколько часов. Прежде всего необходимо определить то, в какой очередности будут убираться комнаты. Начинают с жилых комнат, независимо от их количества.

Затем убирается кухня, коридор. В ванной комнате и туалете уборка делается в последнюю очередь. Связано это с тем, что при работах в других комнатах все равно нужно бегать, менять воду, а грязную сливать в унитаз. Если сделать уборку сначала ванной комнате, она все равно запачкается в процессе.

Как выполнить уборку трехкомнатной квартиры

Сначала следует отодвинуть всю мебель от стен, надеть старую одежду, приготовить инвентарь, моющие средства и можно приступать к работе.

Необходимо собрать и выбросить весь крупный мусор, если он есть, вытереть пыль со всех поверхностей, очистить мягкую мебель и ковровые покрытия с помощью щетки или моющего пылесоса. Моются зеркала. В самую последнюю очередь в жилых комнатах моют полы.

На кухне необходимо протереть фасады мебели, поверхность всей техники, которая там стоит, мойку и кран, ручки, рабочие поверхности, вытереть пыль сверху шкафов. В самом конце помыть пол.

В коридоре сначала нужно расставить все по местам. Там часто накапливаются вещи, которые не рассортированы. Моется зеркало, протирается пыль, все лишнее убирается. Затем моют пол.

В ванной и в туалете моется сантехника и плитка, санфаянс, зеркала. Если в наличии есть парогенератор, можно использовать его для того, чтобы не просто качественно прочистить, но и дезинфицировать поверхности, выдерживающие горячую температуру.

Это могут быть полы из керамической плитки, стены, санфаянс. мебель, ковровые покрытия. Парогенератор не очистит мебель и ковровые покрытия, но позволит из дезинфицировать. А для чистки, лучше использовать моющий пылесос.

Если даже при таком раскладе с предварительным составлением плана времени на уборку трехкомнатной квартиры нет, можно вызвать службу клининга, которая сделает все быстро и качественно.