Об изготовлении мерча на заказ

Футболки, ручки, кружки с нанесенным на них логотипом давно вошли в обиход. Их могут использовать в различных целях, например:

чтобы прорекламировать компанию или ее продукцию (так, например, вместе с покупкой на определенную сумму в интернет-магазине клиенту могут выдать ручку, стикеры или еще что-то с логотипом фирмы;

чтобы показать статус компании контрагентам и потенциальным потребителям. Для этого логотип наносят на канцелярию, которую выдают на конференциях, иных мероприятиях, организованных или спонсированных фирмой;

для поддержания корпоративного духа или единого стиля;

для того чтобы сотрудника магазина можно было опознать в торговом зале — так появляются футболки с его логотипом;

для продажи фанатам блогера (свой мерч выпускают крупные ютуб-каналы, некоторые блогеры в "Инстаграме" и других социальных сетях.

Описанные примеры показывают, что мерч с логотипом компании можно использовать одновременно как источник рекламы и дополнительного заработка.

Однако для того, чтобы он заинтересовал потребителя, необходимо позаботиться о качестве изделий. Их нужно производить из хороших материалов. Поручите изготовление мерча профессионалам — многие компании, специализирующиеся на создании рекламной и сувенирной продукции, способны выпустить партию товаров нужного вам объема в ограниченные сроки.

Как обеспечить высокое качество мерча

Желаете, чтобы сувениры или рекламная продукция подчеркивала ваш статус на рынке и привлекала новых клиентов, а те, кто уже с вами, заказывали все больше товаров?

Следите за качеством не только основной продукции, но и сувениров, которые вы даете клиентам или партнерам фирмы.

Стоит обговорить все детали заранее:

выберите материалы, из которых будут изготовлены футболки, ручки, кружки;

определитесь с тем, где и как на изделии будет располагаться логотип или талисман компании;

выберите технологию, которая будет использоваться для нанесения изображения на поверхность заготовки;

определитесь с объемами партии и сроками ее изготовления. В начале сотрудничества стоит дать больше времени на разработку логотипа, подготовку продукции, впоследствии возможны срочные заказы по готовым лекалам.

Если выбранный вами подрядчик не предоставляет на выбор ткани, заготовки для ручек, кружек, ежедневников, подберите поставщика заготовок самостоятельно, опираясь на те качества, которыми должно обладать готовое изделие.