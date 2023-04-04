Универсальная парикмахерская недорого

Каждая женщина знает: найти “своего мастера” среди множества салонов парикмахерских — это очень важно. Безусловно, хочется, чтобы парикмахерская находилась недалеко от дома, но если дело касается вашего хорошего настроения и душевного комфорта, то место расположение салона красоты не имеет значение.

Красивая, современная прическа, которая полностью устраивает вас и приносит удовольствие — это большая радость для любого человека. А важность маникюра, педикюра, перманентного макияжа для каждой женщины — вообще не стоит объяснять.

Люди посещают салоны красоты не только для того чтобы привести себя в порядок. Любимый салон — это и возможность расслабиться, перенести стресс, пообщаться со своими мастерами, которые со временем становятся хорошими собеседниками для своих клиентов. Именно таким салоном для каждой из своих клиенток стала парикмахерская Barbie Studio в Томске. Эта парикмахерская рядом с остановкой ул. Гоголя предлагает широкий спектр услуг по уходу за волосами.

Парикмахерская предлагает различные виды услуг, качественное обслуживание и гарантирует отличное настроение. Постоянные клиенты салона говорят, что только здесь могут получить заряд настроения на несколько дней вперед, отдохнуть душой и телом, сменить обстановку, приятно провести время, ещё и покинуть салон полностью обновленной, красивой, прекрасной.

Услуги парикмахерской

Записаться в салон на одну из процедур можно онлайн на сайте или посетить парикмахерскую лично.

Здесь посетителей встречает улыбка администратора. С большим уважением и внимательностью администратор выслушает все пожелания, просьбы, предложит посетителю кофе, а сама тем временем подберет подходящее для клиента время и запишет на процедуры.

Barbie Studio предлагает:

Услуги парикмахера: стрижка, завивка, уход за волосами, окрашивание,

Ногтевой сервис: маникюр, педикюр.

Профессиональный макияж.

Ресницы: ботокс, ламинирование, окрашивание, наращивание.

Брови: оформление бровей, окрашивание, ламинирование.

Депиляция воском (над верхней губой).

Акции и выгодные предложения

Цены в салоне доступные для всех.

Кроме того, существуют акции и системы лояльности. Например, для первого посетителя есть скидка 20% на любую услугу. Такая же скидка действует для постоянных посетителей, но при условии что на выбранную процедуру человек записывается впервые.

Еще один приятный бонус — система лояльности. Стоит просто подписаться на сайте на систему лояльности и на счет клиента сразу же попадет 250 рублей на любую услугу салона.

Плюсом в этой системе можно назвать и огромные скидки “на день рождения”, кэшбэк более 3% с каждого оплаченного за процедуру чека, выгодные предложения для участников, которые будут приходить на ваш телефон сообщениями в один из мессенджеров: ВК или телеграм.