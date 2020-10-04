Среди современных автомобилей заметное место занимают машины бренда Киа, потому что они сочетают в себе приемлемое качество и относительно низкую цену. Не отступает от этой традиции и новый Киа Рио 2020, и с учетом его характеристик и новшеств, привнесенных производителем, он может понравиться даже тем, кто прежде относился к автомобилям Киа прохладно. На выгодных условиях взять Киа Рио в кредит можно в автосалоне СТС-МОТОРС.

Особенности автомобиля

Это очень эстетичный, элегантный седан. Он прекрасно выглядит, со всех сторон. Многие, пожалуй, захотят его приобрести именно поэтому. Хотя Киа Рио 2020 отличается множеством других достоинств, которые заслуживают не меньшего внимания, чем его замечательный экстерьер или интерьер.

Представлено несколько комплектаций, есть как обычные варианты, так и версии люкс. Впрочем, даже самая обычная Киа Рио 2020 обладает достаточным уровнем комфорта, к которому вряд ли станет предъявлять претензии даже пользователь с высокими запросами.

Существуют варианты как с объемом мотора 1,4 литра, так и с объемом в 1,6 литров. Динамика машины довольно бодрая. Кстати, дизайн приборной панели здесь довольно характерный. Он выполнен в спортивном стиле.

В чем новшества

Помимо того, что приборная панель здесь поспортивнее, также стоит отметить и то, что климат-контроль здесь работает значительно лучше. Также важно отметить, что пакет функций на электроприводе теперь расширен.

Машина будет несколько комфортнее, благодаря улучшенной эргономике сидений, хотя особых изменений и нет. Тем не менее, для кого-то такая мелочь – вовсе не мелочь.

И действительно, любое улучшение в сфере комфорта водителя и пассажиров важно, поскольку делает поездку безопасней. В остальном же машина не изменилась. Но ей и не нужно было меняться, ведь и без этого автомобиль отличный. Если получилось сделать что-то идеальным, иногда нужно это просто сохранить.

Так что если нужен качественный, надежный и сравнительно недорогой автомобиль, стоит обратить внимание на Киа Рио 2020. Эта машина будет идеальна для многих.

Впрочем, необходимо ответственно подойти к выбору места, где будет покупаться авто. Ведь только в этом случае можно рассчитывать на хорошее состояние и на оригинальность транспортного средства, а также на честную цену.