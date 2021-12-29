Необычные способы применения лазерной резки

Чаще всего лазерные станки ассоциируются у нас с промышленностью. Действительно, с их помощью создают детали для машин и других агрегатов, но это далеко не единственная сфера их применения. Вот где еще используется лазерная резка:

Медицина

В медицине используются санитарные металлические поверхности, отталкивающие влагу.

Это свойство можно придать им путем химической обработки, но лишь временно. А вот если вырезать на поверхности лазером специально разработанный узор, он не сотрется, и поверхность будет отталкивать влагу всегда.

Кроме резки, здесь используется и гравировка лазером для нанесения на инструменты важной информации, которая не должна стираться со временем.

Производство... лазерных станков!

Да, восстание машин уже близко: уже созданы станки, которые воспроизводят сами себя. Ну, почти: собирать новые станки из деталей без участия человека они пока не научились.

Производство мебели и украшение интерьера

С помощью лазера можно вырезать детали для мебели сложной формы из любых материалов и создавать таким образом сложнейшие дизайнерские объекты из дерева, стекла, металла.

Реклама и производство сувенирной продукции

Вывески сложной формы, трехмерные буквы, сувенирная продукция из стекла, оргстекла, акрила и пластика — все это создается с помощью лазерных станков.

А современная разработка — трехмерная лазерная резка — позволяет не только вырезать плоские детали для дальнейшей сборки трехмерных объектов, но и создавать 3D-формы прямо на самом станке.

А что еще может лазерная резка?

Самый сложный для раскроя материал — нержавеющая сталь. Лазер прекрасно справляется и с этим материалом, это одна из двух применяемых для резки стали технологий.

Вторая — плазменная резка, но она менее популярна. Лазер прекрасно разрезает и листы металла толщиной до двух сантиметров.

В отличие от механических способов раскроя, здесь разрез осуществляется при помощи направленного пучка света. Поэтому такой станок не портит материал: не царапает, не мнет и не ломает, а значит, брак на производстве практически исключен.

Кстати, резка лазером — еще и очень точный метод. С его помощью можно создавать детали самых сложных форм и небольших размеров, а еще большие партии полностью идентичных заготовок.

Человеческий фактор в производстве исключен: современные станки имеют числовое программное управление, то есть за процесс резки полностью отвечает компьютер.

Лазерный раскрой материалов — точная и недорогая технология, а благодаря своим уникальным качествам она останется популярной еще очень долго.