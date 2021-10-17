Наиболее часто пользователи микроволновых печей обращаются в сервис с тем, что устройство работает, но еда при этом не нагревается. Причин такой неполадки может быть множество. И одной из них считается продолжительная эксплуатация.

В случае, когда печью пользуются на протяжении более 6 лет, может причина крыться в излучателе СВЧ. Помимо этого, причины неполадки могут скрываться в высоковольтном предохранителе или же диоде, а также трансформаторе или же конденсаторе.

При наличии минимальных знаний электрика возможно самому попробовать причину выявить и устранить. Если же таковых нет, то лучше всего обратиться за помощью специалистов. Качественный ремонт микроволновок в Днепре выполнят специалисты компании https://ipbb.top/remont-mikrovolnovok/.

Устранение неполадки

В первую очередь стоит провести диагностику устройства.

Для этого на первичной обмотке трансформатора следует проверить напряжение в процессе запуска. Но все манипуляции проводят аккуратно, так как поражение электрическим током не исключено.

В случае нормальной подачи питания необходимо перейти к проверке высоковольтных элементов: магнетрона и диода, конденсатора и трансформатора.

Чаще всего в непригодное состояние приходит магнетрон из-за эксплуатации на протяжении более 6 лет. Также печь может греть через раз. Причина может крыться в неисправном блоке управления или же силовой цепи, а также инвертора, недостаточного напряжения.

Тут также чаще всего ломается магнетрон. Это наблюдается из-за искрения печи в пустой камере или же при нахождении металлической посуды внутри, утрата эмиссии.

Печь также может не греть и издавать посторонние шумы параллельно. Подобная неполадка возникает из-за магнетрона или же высоковольтного трансформатора, диода либо же конденсатора.

Для того, чтобы своими силами было возможно провести диагностику и устранить причину, стоит произвести проверку высоковольтного предохранителя.

В случае его перегорания нужно провести проверку конденсатора и диода. Проверять конденсатор следует при помощи тестомера на заряд и разряд. Когда приспособление в исправном состоянии, то стрелка уйдёт в бесконечность.

Если же на экране появляются определённые цифры, то это свидетельствует о пробитии. Когда стрелка остаётся на прежнем месте, значит, конденсатор вышел из строя. А вот проверка диода практически не возможна. Проще сразу провести замену на исправный. Когда всё это в норме, нужно проверить магнетрон.