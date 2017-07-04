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Какие серьги подойдут к синему платью

4 июля 2017

Выбирая аксессуары к платью, одним из наиболее важных критериев является цвет наряда. Украшения должны гармонично сочетаться с одеждой, и правильно дополнять образ.

серьги к синему платью

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Выбор украшений

Уже несколько сезонов, синий цвет относится к одному из наиболее актуальных вариантов. Он отлично подчеркивает красоту и достоинства женщины, и хорошо сочетается с другими составляющими в виде обуви и аксессуаров.

Довольно часто девушки и женщины отдают предпочтенье платьям в синем цвете. Обусловлено это тем, что эти модели являются настоящим летним трендом этого сезона.

Довольно часто синее платье дополняют яркими и стильными аксессуарами, особенно серьгами. Но, чтобы образ получился гармоничным и целостным, нужно правильно выбрать украшения к нему.

К синему платью подойдут серьги в следующих оттенках:

  • серебристом;
  • золотистом;
  • жемчужном;
  • сером.

Классическим вариантом является черный цвет. Им можно выгодно дополнить все оттенки синего.

Если вы выбрали наряд в ярком и насыщенном цвете, тогда стоит обратиться к лаконичным и сдержанным аксессуарам. Это касается не только цвета, но и формы серег.

какие серьги подходят к синему платью

Нередко синее платье дополняют красным ремешком и поясом, и подобное сочетание уже относится к классическим вариантам. В этом случае, образ можно разбавить интересными, но не слишком вычурными серьгами и другими украшениями.

Синее платье в светлых тонах нередко дополняют светло-розовыми аксессуарами. Это привносит в образ мягкости и гармоничности одновременно.

Советы и рекомендации

Современные стилисты рекомендуют не бояться экспериментов в образе, особенно это касается выбора серег. Платье в синем цвете можно дополнить украшениями с полудрагоценными камнями, а именно:

  • серьгами с лазуритом;
  • украшениями с топазом;
  • серьгами с бирюзой.

Помимо вышеперечисленных вариантов, синее платье дополняют изделиями с турмалином, александритом и сапфиром.

Для вечернего образа можно выбрать жемчуг. Натуральные или искусственные варианты выгодно смотрятся с глубоким синим цветом.

Нередко платье в таком оттенке дополняют соответствующими украшениями. Если вы выбираете синие серьги к наряду, то лучше всего использовать лаконичные элегантные варианты.



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