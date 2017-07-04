Какие серьги подойдут к синему платью

Выбирая аксессуары к платью, одним из наиболее важных критериев является цвет наряда. Украшения должны гармонично сочетаться с одеждой, и правильно дополнять образ.
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Выбор украшений
Уже несколько сезонов, синий цвет относится к одному из наиболее актуальных вариантов. Он отлично подчеркивает красоту и достоинства женщины, и хорошо сочетается с другими составляющими в виде обуви и аксессуаров.
Довольно часто девушки и женщины отдают предпочтенье платьям в синем цвете. Обусловлено это тем, что эти модели являются настоящим летним трендом этого сезона.
Довольно часто синее платье дополняют яркими и стильными аксессуарами, особенно серьгами. Но, чтобы образ получился гармоничным и целостным, нужно правильно выбрать украшения к нему.
К синему платью подойдут серьги в следующих оттенках:
- серебристом;
- золотистом;
- жемчужном;
- сером.
Классическим вариантом является черный цвет. Им можно выгодно дополнить все оттенки синего.
Если вы выбрали наряд в ярком и насыщенном цвете, тогда стоит обратиться к лаконичным и сдержанным аксессуарам. Это касается не только цвета, но и формы серег.
Нередко синее платье дополняют красным ремешком и поясом, и подобное сочетание уже относится к классическим вариантам. В этом случае, образ можно разбавить интересными, но не слишком вычурными серьгами и другими украшениями.
Синее платье в светлых тонах нередко дополняют светло-розовыми аксессуарами. Это привносит в образ мягкости и гармоничности одновременно.
Советы и рекомендации
Современные стилисты рекомендуют не бояться экспериментов в образе, особенно это касается выбора серег. Платье в синем цвете можно дополнить украшениями с полудрагоценными камнями, а именно:
- серьгами с лазуритом;
- украшениями с топазом;
- серьгами с бирюзой.
Помимо вышеперечисленных вариантов, синее платье дополняют изделиями с турмалином, александритом и сапфиром.
Для вечернего образа можно выбрать жемчуг. Натуральные или искусственные варианты выгодно смотрятся с глубоким синим цветом.
Нередко платье в таком оттенке дополняют соответствующими украшениями. Если вы выбираете синие серьги к наряду, то лучше всего использовать лаконичные элегантные варианты.