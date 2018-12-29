Как изготовить фирменные бланки

Каждая кампания, которая представлена на потребительском рынке как поставщик определенных товаров или услуг для потребителя имеет свои отличительные знаки, характеристики. Любая уважающая себя кампания конечно обязательно должна иметь свой фирменный бланк, который выступает как рекламный носитель и отвечает за престиж кампании.

Для создания фирменного бланка кампании обращаются в полиграфические организации, с которыми обсуждают все нюансы, моменты и в конечном итоге получают оригинальный и качественно выполненный фирменный бланк. С более детальной информацией об услугах полиграфии и стоимости услуги печати данного бланка можно ознакомиться на сайте http://operativno24.ru/produktciya/izgotovlenie-blankov.

Что указанно на фирменном бланке

Что собой представляет фирменный бланк, это полиграфическая продукция, формат которой чаще всего А4, на которой указанна определенная неизменная информация.

Фирменный бланк сопровождает компанию во всем с первых дней ее существования. На данных бланках оформляют документы, печатают письма и отчеты.

Разберем, из чего же состоит фирменный бланк:

логотип;

полное название компании;

контакты компании;

реквизиты для оплаты;

ИНН/КПП.

Изготовление фирменного бланка

К изготовлению данной продукцию нужно отнестись очень серьезно и доверить печать только проверенной типографии, которая не подведет и оформит все в лучшем в виде. Разберем пошагово, что нужно делать:

Находим отличную типографию. Уже в типографии нужно определиться с бумагой, которая будет использоваться для печати бланка. Следует отметить, что для фирменного бланка использовать глянцевую и мелованную бумагу не рекомендуется, в силу того, что такая бумага плохо впитывает чернила, а сама печать будет смазываться.

Также типография по договоренности может изготовить макет. Бумага, которая будет использоваться, может быть обычной или дизайнерской. На дизайнерской есть водяной знак и различные фактурные решения. После того, как с бумагой выбор исчерпан, нужно решить, какой способ печати будет использоваться: цифровой;

офсетный.

Сроки и стоимость также лучше оговаривать уже в типографии и договариваться заранее.

Наличие фирменного бланка очень часто помогает сформировать положительное мнение о компании и делает ее более серьезной в глазах конкурентов и потребителей.