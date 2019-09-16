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Как снимать долгие видео в тик ток

16 сентября 2019

Тикток –популярная социальная сеть, в которой люди делятся видео. В отличие от других социальных сетей, тикток дает пользователю возможность стать популярным.

Топовые тиктокеры ежедневно зарабатывают тысячи лайков и просмотров, а чтобы попасть в топ, достаточно просто снять видеоролик, соответствующий трендам. У этой соцсети нет четкого разделения плана: «только популярные тиктокеры попадают в рекомендации». Подробнее о том, как снимать в Тик Ток видео длиннее 15 секунд, расскажет сайт inttershop.com.

Длинные видео в Тикток

Какие видео можно считать длинными в тикоке? Хронометраж стандартного видеоролика в этом приложении ограничен пятнадцатью секундами.

Естественно, что этого не всегда хватает для того, чтобы записать полноценную сценку или вайн: у того же инстаграма хронометраж ограничен одной минутой. Что же делать? Первый вариант достаточно прост:

  • В приложении для видеомонтажа разделите видеозапись на две части, если позволяет хронометраж, то стоит обрезать на самом интригующем моменте.
  • У вас есть две видеозаписи, вписывающиеся в хронометраж. Поочередно их публикуете, подписывая, номер части и оставляя ссылку на другую часть.
  • Если такой видеоролик попадет в рекомендации, то прилив переходов на ваш профиль явно возрастет: многие захотят посмотреть продолжение, поэтому будут искать его на вашей страничке.

Способ номер два:

  • Можно воспользоваться ускорением, чтобы уменьшить длительность видео. В некоторых случаях это даже пойдет на пользу ролику.

Что делать, если идея не вписывается в эти способы?

Но иногда бывает так, что ваша идея выходит за рамки предложенных способов. Вы понимаете, что разрезав видео, вы сделаете только хуже, так как в нем важна целостность.

А вариант с ускорением сделает видео слишком несерьезным. Что же делать? Есть ли способ выложить видеоролик с большим хронометражем?

  1. Откройте камеру на своем телефоне. Следуя сценарию, запишите свой видеоролик.
  2. Откройте видеоредактор и обработайте запись.
  3. Если вы считаете, то все готово, то откройте свой тикток и нажмите на значок «+». Это откроет камеру.
  4. В левом нижем углу выберите галерею. Возьмите оттуда нужное видео.
  5. Вы увидите, что временная шкала окружена розовой рамкой.
  6. Редактируйте свое видео так, чтобы все нужные кусочки были в розовой рамке.
  7. Ваше видео сократится до нужного приложению хронометража.

Да, в тиктоке невозможно выставить видео, хронометраж которого более 5 секунд. Это связано с тем, что на серверах хранится много информации, и если у всех будут длинные видеоролики, то места просто напросто не хватит.



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