Гидравлический насос нпл 80 пластинчатый с ротором и объемным типом используется для перекачивания масла в гидравлических системах станков металлообработки, кузнечнопрессовых станков и разного оборудования в машиностроении, без регулирования потока масла в системе.

Это насосы для невысоких скоростей вращения, и для их работы не нужны жесткие требования к вязкости масла в гидросистеме.

Работа насоса

Статор насоса расточен эксцентричным образом так, что при вращении его рабочего органа – ротора, происходит перекачивание масла с помощью пластин (лопастей) на роторе.

Направление вращения ротора вправо – в направлении часовой стрелки от привода. В случае необходимости иметь насос с левым вращением выполняется специальный заказ.

Насосы могут перекачивать масло в одном потоке и в двух. Соответственно их название – однопоточные и двух поточные.

Насос серии 80 поддерживает постоянное давление 16 или 6,3 Мега Паскалей для работы в системах с гидравлическими приводами в машиностроении. Это соответственно двух поточный и однопоточный насос.

Ремонт таких насосов целесообразно выполнять до выработки ними планового ресурса.

Причем простой ремонт возможен своими силами, или на стендах станций ремонта.

Характеристики пластинчатых насосов

Они характеризуются следующими значениями:

Объем рабочий в статоре – 80 кубических сантиметров.

Мощность – 8,9 квт для одного потока и 34,5 квт для двух потоков.

Поддерживаемое в системе постоянное давление – 6,3 мпа и соответственно 16 мпа.

Подача масла в одном потоке – 69,9 литров в минуту, а в двух потоках – 105,6 литров в минуту.

Вес насоса – 25 килограммов для двух вариантов.

Частота вращения навалу номинальная – 1500 оборотов в минуту, максимальная частота – 1800, минимально допустимая — 1200.

Рабочая температура для масла – от -10 до +60 градусов Цельсия.

Коэффициент полезного действия насоса – от 0,85 до 0,9.

Планируемый ресурс работы – 4000 часов в номинальных режимах работы.

Уровень шума при нормальной работе насоса 80 нпл – 81 дб.

Категория исполнения для климатических условий – районы с холодными и умеренными условиями.

Характеристики масла для систем гидравлического привода, перекачиваемого насосами НПЛ 80: