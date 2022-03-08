Гидравлический насос нпл 80 пластинчатый с ротором и объемным типом используется для перекачивания масла в гидравлических системах станков металлообработки, кузнечнопрессовых станков и разного оборудования в машиностроении, без регулирования потока масла в системе.
Это насосы для невысоких скоростей вращения, и для их работы не нужны жесткие требования к вязкости масла в гидросистеме.
Работа насоса
Статор насоса расточен эксцентричным образом так, что при вращении его рабочего органа – ротора, происходит перекачивание масла с помощью пластин (лопастей) на роторе.
Направление вращения ротора вправо – в направлении часовой стрелки от привода. В случае необходимости иметь насос с левым вращением выполняется специальный заказ.
Насосы могут перекачивать масло в одном потоке и в двух. Соответственно их название – однопоточные и двух поточные.
Насос серии 80 поддерживает постоянное давление 16 или 6,3 Мега Паскалей для работы в системах с гидравлическими приводами в машиностроении. Это соответственно двух поточный и однопоточный насос.
Ремонт таких насосов целесообразно выполнять до выработки ними планового ресурса.
Причем простой ремонт возможен своими силами, или на стендах станций ремонта.
Характеристики пластинчатых насосов
Они характеризуются следующими значениями:
- Объем рабочий в статоре – 80 кубических сантиметров.
- Мощность – 8,9 квт для одного потока и 34,5 квт для двух потоков.
- Поддерживаемое в системе постоянное давление – 6,3 мпа и соответственно 16 мпа.
- Подача масла в одном потоке – 69,9 литров в минуту, а в двух потоках – 105,6 литров в минуту.
- Вес насоса – 25 килограммов для двух вариантов.
- Частота вращения навалу номинальная – 1500 оборотов в минуту, максимальная частота – 1800, минимально допустимая — 1200.
- Рабочая температура для масла – от -10 до +60 градусов Цельсия.
- Коэффициент полезного действия насоса – от 0,85 до 0,9.
- Планируемый ресурс работы – 4000 часов в номинальных режимах работы.
- Уровень шума при нормальной работе насоса 80 нпл – 81 дб.
- Категория исполнения для климатических условий – районы с холодными и умеренными условиями.
Характеристики масла для систем гидравлического привода, перекачиваемого насосами НПЛ 80:
- Вязкость кинематическая минерального масла – от 20 до 400 сст.
- Рабочая эксплуатационная температура масла для перекачивания в гидравлической системе – от -10 до +60 градусов Цельсия.