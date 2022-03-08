Насос НПЛ 80 — описание и характеристики
да придет идея думающему

Насос НПЛ 80 — описание и характеристики

8 марта 2022

Гидравлический насос нпл 80 пластинчатый с ротором и объемным типом используется для перекачивания масла в гидравлических системах станков металлообработки, кузнечнопрессовых станков и разного оборудования в машиностроении, без регулирования потока масла в системе.

Это насосы для невысоких скоростей вращения, и для их работы не нужны жесткие требования к вязкости масла в гидросистеме.

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Работа насоса

Статор насоса расточен эксцентричным образом так, что при вращении его рабочего органа – ротора, происходит перекачивание масла с помощью пластин (лопастей) на роторе.

Направление вращения ротора вправо – в направлении часовой стрелки от привода. В случае необходимости иметь насос с левым вращением выполняется специальный заказ.

Насосы могут перекачивать масло в одном потоке и в двух. Соответственно их название – однопоточные и двух поточные.

Насос серии 80 поддерживает постоянное давление 16 или 6,3 Мега Паскалей для работы в системах с гидравлическими приводами в машиностроении. Это соответственно двух поточный и однопоточный насос.

Ремонт таких насосов целесообразно выполнять до выработки ними планового ресурса.

Причем простой ремонт возможен своими силами, или на стендах станций ремонта.

Характеристики пластинчатых насосов

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Они характеризуются следующими значениями:

  • Объем рабочий в статоре – 80 кубических сантиметров.
  • Мощность – 8,9 квт для одного потока и 34,5 квт для двух потоков.
  • Поддерживаемое в системе постоянное давление – 6,3 мпа и соответственно 16 мпа.
  • Подача масла в одном потоке – 69,9 литров в минуту, а в двух потоках – 105,6 литров в минуту.
  • Вес насоса – 25 килограммов для двух вариантов.
  • Частота вращения навалу номинальная – 1500 оборотов в минуту, максимальная частота – 1800, минимально допустимая — 1200.
  • Рабочая температура для масла – от -10 до +60 градусов Цельсия.
  • Коэффициент полезного действия насоса – от 0,85 до 0,9.
  • Планируемый ресурс работы – 4000 часов в номинальных режимах работы.
  • Уровень шума при нормальной работе насоса 80 нпл – 81 дб.
  • Категория исполнения для климатических условий – районы с холодными и умеренными условиями.

Характеристики масла для систем гидравлического привода, перекачиваемого насосами НПЛ 80:

  • Вязкость кинематическая минерального масла – от 20 до 400 сст.
  • Рабочая эксплуатационная температура масла для перекачивания в гидравлической системе – от -10 до +60 градусов Цельсия.



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