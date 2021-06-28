Ни одно уважающее себя предприятие не может обойтись без рекламы. Ведь конкуренция на современном рынке продукции весьма большая. Именно по этой причине приходится распространять свою продукцию и рекламировать её, подавать как можно больше сведений.

Помимо этого, реклама помогает сформировать имидж предприятия или же фирмы. Наружная реклама считается лицом бренда. По сути, это материалы графического либо же текстового типа, которые располагают извне сооружения, то есть на улицах и на стенах здания, станциях заправки авто и прочем подобном. Все виды рекламной продукции в Томске изготавливает компания по производству наружной рекламы Талер.

Разновидности и особенности

Всю наружную рекламу можно подразделить на две основные подгруппы: временная или же стационарная.

Временная устанавливается на определённый временной промежуток. А вот стационарная – навсегда. К средствам рекламы стационарного типа относят рекламные щиты и стелы, на транспортном средстве или же внутри его, растяжки над автомобильной дорогой и на карнизах, афиши или же плакаты на тумбах, короба с подсветкой и вывески.

К средствам временной рекламы относят промостойки и прочие конструкции мобильного типа, заборы из полотна для баннеров и сами баннеры, штендеры.

У наружной рекламы присутствует большое количество положительных свойств. Главными из них принято считать продолжительный период эксплуатации и быструю окупаемость, а также доступность и круглосуточный показ, невозможность отключать вывески и неизбежность восприятия, большой выбор форматов благодаря современным материалам, большие габариты площади для рекламы, широкий охват целевой аудитории и привлечение внимания.

В процессе создания стоит учесть некоторые нюансы.

Лишь так восприятие будет наилучшим. К важным критериям при создании относят:

Креативность современной рекламы. Для того, чтобы выделяться из всех брендов, стоит выбирать более профессиональную команду. Лишь она способна учесть все тонкости при создании и разработать уникальный проект.

Выбор места установки. Ведь наружная реклама должна располагаться таким образом, чтобы её смогли видеть многие. В этой ситуации следует учесть угол обзора для водителей и для пешеходов.

Большое количество слов лучше не писать. Лучше всего, если реклама будет состоять из картинки с небольшой надписью.

Реклама должна быть цепляющей и яркой, лаконичной.

Стоит отметить, что суть рекламы человек должен ухватывать за несколько секунд.