FlameWeek награждает за вопросы и отзывы на рефералах, flameweek.com

Задать вопрос и получить обстоятельный, развернутый ответ в современном интернет-мире довольно просто. Ваша эрудированность также может стать источником вашего дохода. Монетизировать свои знания и информированность в Сети можно на сайтах типа "спрашиваем-отвечаем".

Широко известны сайты типа Большой вопрос или Отзовик, однако они предназначены для обеспечения узкого круга интересов решения конкретных проблем.

Подробней о новом сайте

Новая современная и многообещающая площадка – сайт FlameWeek.com. Позиционирует себя, как сервисный проект с образовательной целью для широкой социальной аудитории. Площадка более универсальна чем аналоги и предназначена для решения более широкого круга задач.

Здесь существует возможность не только вопросов и ответов по узким параметрам, но и способы реализации рекламных задач для более широкого охвата интересов потенциальных клиентов.

На площадке flameweek.com несложно зарегистрироваться и начать зарабатывать. Для этого достаточно указать свой адрес электронной почты, придумать имя пользователя и пароль.

Для каждого пользователя предоставлена возможность:

задавать вопросы;

писать ответы и комментарии на интересующие вопросы;

размещать объекты отзывов;

делиться отзывами и мнениями.

Привлекает возможность использования сайта, как рекламную площадку для продвижения требуемой информации до максимально большего количества потенциальных клиентов.

Сайт flameweek.com имеет свою оригинальную систему поощрения активности пользователей

Выбираем нужный раздел (рубрику) и публикуем свой авторский вопрос или ответ. Чем более развернутым и информативным будет ответ – тем больше будет начислено дохода.

Количество просмотров комментариев и отзывов также учитывается.

Начисление производится во внутренней валюте – "флэйм" (один флэйм равняется одному рубль). Вывод доступен при наборе 100-150 флэймов. Чем более развернутым и информативным будет ответ, отзыв или комментарий – тем больше заработает пользователь. А учитывая предусмотренную реферальную программу, это может походить на

Структура площадки проста и позволяет легко ориентироваться на сайте.

Имеются все основные разделы, содержащие все необходимое:

главная (домашняя страница);

каталог отзывов;

личный кабинет;

поиск.

Каталог отзывов – страница содержащая структурированный каталог имеющихся вопросов и ответов на них

Для работы каждому пользователю предоставляется "личный кабинет". Здесь пользователь имеет возможность управления своими личными данными, балансом просмотров и прибыли.

Особенности Flameweek

Кроме системы поощрения, очень привлекает возможность оперативного управления рекламной площадкой. Можно оперативно добавить или редактировать необходимый контент.

С развитием проекта будет охватываться все большее число пользователей. Следовательно появится больше возможностей для заработка и рекламы.

По законам бизнес-стратегии именно сейчас самое время вкладывать своё время к информационным сервисам и присоединиться к проекту – flameweek.com.

Для представителей крупных компаний и проектов предусмотрена возможность размещения страницы и оперативного мониторинга отзывов пользователей.

Предоставляется инструментарий по размещению и управлению рекламными проектами и поощрению активности пользователей.