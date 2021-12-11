FlameWeek награждает за вопросы и отзывы на рефералах, flameweek.com

Задать вопрос и получить обстоятельный, развернутый ответ в современном интернет-мире довольно просто. Ваша эрудированность также может стать источником вашего дохода. Монетизировать свои знания и информированность в Сети можно на сайтах типа "спрашиваем-отвечаем".
Широко известны сайты типа Большой вопрос или Отзовик, однако они предназначены для обеспечения узкого круга интересов решения конкретных проблем.
Подробней о новом сайте
- Новая современная и многообещающая площадка – сайт FlameWeek.com. Позиционирует себя, как сервисный проект с образовательной целью для широкой социальной аудитории. Площадка более универсальна чем аналоги и предназначена для решения более широкого круга задач.
- Здесь существует возможность не только вопросов и ответов по узким параметрам, но и способы реализации рекламных задач для более широкого охвата интересов потенциальных клиентов.
- На площадке flameweek.com несложно зарегистрироваться и начать зарабатывать. Для этого достаточно указать свой адрес электронной почты, придумать имя пользователя и пароль.
Для каждого пользователя предоставлена возможность:
- задавать вопросы;
- писать ответы и комментарии на интересующие вопросы;
- размещать объекты отзывов;
- делиться отзывами и мнениями.
Привлекает возможность использования сайта, как рекламную площадку для продвижения требуемой информации до максимально большего количества потенциальных клиентов.
Сайт flameweek.com имеет свою оригинальную систему поощрения активности пользователей
Выбираем нужный раздел (рубрику) и публикуем свой авторский вопрос или ответ. Чем более развернутым и информативным будет ответ – тем больше будет начислено дохода.
Количество просмотров комментариев и отзывов также учитывается.
Начисление производится во внутренней валюте – "флэйм" (один флэйм равняется одному рубль). Вывод доступен при наборе 100-150 флэймов. Чем более развернутым и информативным будет ответ, отзыв или комментарий – тем больше заработает пользователь. А учитывая предусмотренную реферальную программу, это может походить на
Структура площадки проста и позволяет легко ориентироваться на сайте.
Имеются все основные разделы, содержащие все необходимое:
- главная (домашняя страница);
- каталог отзывов;
- личный кабинет;
- поиск.
Каталог отзывов – страница содержащая структурированный каталог имеющихся вопросов и ответов на них
Для работы каждому пользователю предоставляется "личный кабинет". Здесь пользователь имеет возможность управления своими личными данными, балансом просмотров и прибыли.
Особенности Flameweek
- Кроме системы поощрения, очень привлекает возможность оперативного управления рекламной площадкой. Можно оперативно добавить или редактировать необходимый контент.
- С развитием проекта будет охватываться все большее число пользователей. Следовательно появится больше возможностей для заработка и рекламы.
По законам бизнес-стратегии именно сейчас самое время вкладывать своё время к информационным сервисам и присоединиться к проекту – flameweek.com.
Для представителей крупных компаний и проектов предусмотрена возможность размещения страницы и оперативного мониторинга отзывов пользователей.
Предоставляется инструментарий по размещению и управлению рекламными проектами и поощрению активности пользователей.