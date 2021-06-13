Наружная реклама в Днепре: какие бывают разновидности

Тяжело представить себе успешный малый и средний бизнес, который вообще не использует рекламу. Она позволяет рассказать большому количеству потенциальных клиентов обо всех достоинствах вашей компании, продукции и предстоящих акциях.

Рекламное агентство «SILL» занимается размещением наружной рекламы в Днепре уже не один год и точно знает, как сделать ее более эффективной.

Какая наружная реклама является более эффективной

Наружная реклама в Днепре сегодня является одним из самых выгодных медиаканалов. Существует ее несколько разновидностей, наиболее востребованными из них являются:

баннеры;

билборды;

ситилайты;

печать на пленке Oracal или на самоклейке.

Ситилайты – это небольшие рекламные поверхности, которые имеют подсветку и устанавливаются преимущественно вдоль дорог. Они всегда привлекают внимание, становятся своеобразным украшением города.

Печать на пленке Oracal или на самоклейке применяется, когда нужно нанести рекламу непосредственно на витрину магазина или заведения. Она позволяет привлечь больше посетителей и создать неповторимый экстерьер.

Отличие оракала от самоклейки заключается в том, что ее можно наклеить практически на любые поверхности, она имеет более длительный срок службы, простая в уходе, но стоит в разы дороже.

Вне зависимости от того, какому виду наружной рекламы вы отдали предпочтение, она будет эффективной только в том случае, когда имеет хороший дизайн и посыл, который понятен каждому прохожему.

Где можно заказать

Агентство «SILL» является одним из лидеров по размещению наружной рекламы в Днепре и области. Сегодня оно предлагает полный цикл размещения, начиная от разработки рекламной стратегии, заканчивая размещением. Это бывает очень удобно, так как вам не нужно заранее обращаться за помощью к дизайнерам, которые разработают для вас макет будущего полотна.

Агентство постоянно работает над улучшением технической базы, сегодня здесь можно напечатать полотно практически любого размера. Кроме того, при печати используются только хорошие водостойкие краски, которые не выгорают на протяжении всего времени использования.

Заказать печать и создание рекламного проекта могут клиенты не только из Днепра, но и со всей Украины. Агентство имеет более 3 тысяч рекламных поверхностей в Днепре и области, а также в Запорожье. Оставив заявку на нешем сайте илиже обратившись по номеру телефона, который указан в контактах.

Далее на видео вы можете ознакомиться с познавательной информацией про наружную рекламу.