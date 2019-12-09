На что обратить внимание при выборе электромеханического замка

Электромеханический замок представляет собой вариацию электрозамка. Запорный механизм в данном случае находится под контролем электроники. Подача сигнала дает возможность открыть механику, разблокировать ее.

Если сравнивать данные замки с электромагнитными устройствами, то, в отличие от них, обесточивание объекта не приводит к разблокировке, механический элемент продолжает удерживать дверь в закрытой позиции. В движение его приводит соленоид, электрический двигатель или специальная защелка.

Оборудование ранее было распространено в банковских хранилищах, благодаря высокой степени надежности и удобства, но с появлением бытовых моделей они стали устанавливаться в офисах и квартирах. К числу лидеров производства устройств относится итальянская компания Cisa.

Электромеханический замок Cisa: особенности выбора

Чтобы приобрести электромеханический замок Cisa в компании Домзамков https://domzamkov.com/product-category/jelektromehanicheskie/, который совершенно точно справиться с возложенными на него задачами, необходимо руководствоваться следующими показателями:

Способ монтажа. Накладные модели оптимально подходят для уже установленных дверных конструкций, а также используются в ситуациях, когда отсутствует техническая возможность монтажа (либо ее стоимость чересчур высокая). Врезное устройство ставится непосредственно во время производства полотна двери;

Направление открытия двери. Модель подбирается в соответствии с тем, открывается ли дверь внутрь или наружу;

Размещение петель. Необходимо принять во внимание, располагаются они слева или справа от замка, на основе чего и делать выбор;

Метод разблокировки. Классическое решение – ключ, но также существуют модели замков, разблокировка которых происходит при помощи ввода кода или магнитной карты;

Количество ригелей. Для межкомнатных дверей достаточно замка с одним ригелем, если же говорить о входных группах, то лучше ориентироваться на модели, укомплектованные несколькими ригелями;

Материал, из которого изготовлено дверное полотно. В описании к замку обязательно указывается, с каким материалом он совместим. Наибольшее внимание на этот показатель нужно обращать, если устройство подбирается для стеклянной или металлической двери;

Способ управления. Если устройство ставится на калитке или входной двери в подъезд, то очень удобной функцией является возможность дистанционной разблокировки, посредством нажатия на кнопку.

Если устройство планируется устанавливать как часть СКУД, то стоит обратить внимание на совместимость с другими ее компонентами – домофоном, монитором, сигнализационными блоками GSM, видеоглазком и другими.