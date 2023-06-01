Что должно быть в гостиной из мебели
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Что должно быть в гостиной из мебели

1 июня 2023

Гостиная одна из самых важных комнат в любой квартире в независимости от размера помещения. Выбирать мебель для гостиной нужно очень ответственно и внимательно поскольку благодаря ней можно задействовать каждый угол и сделать жизнь комфортней.

Также функциональная мебель позволяет расставить все необходимые вещи грамотно и поддержать домашний уют. В широком ассортименте мебель в Санкт Петербурге представлена в интернет-магазине mebelbor.ru.

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Основная необходимая мебель для гостиной

Мягкий диван неотъемлемая часть любой гостиной и здесь главное, чтобы он имел не менее 4 посадочных мест.

Диван должен быть средней жесткости и для небольших помещения угловым. Именно угловые модели диванов позволяют задействовать каждый угол гостиной.

Но можно подумать и об модульной мебели, которая также позволяет сэкономить пространство. С помощью дивана можно подчеркнуть весь интерьер гостиной.

Для гостиной отлично подойдут кресла если позволяет помещение. Все кресла не должны быть слишком глубокими, чтобы не вызывать трудностей при вставании.

Мягкость кресел должна быть выше среднего, чтобы отдыхала спина. Высота кресел не должна превышать 45 сантиметров. Стенка со стеллажом для гостиной можно обозвать классикой жанра. С помощью стенки можно разместить в гостиной телевизор и поместить много необходимых вещей и аксессуаров.

Стенки делаются разного дизайна и размера и могут идеально подчеркнуть интерьер любой гостиной. Стеллажи подойдут для небольших гостиных, чтобы хранить много вещей разного типа. Также стеллажи стоят гораздо дешевле стенок поскольку второй вариант чаще всего производиться на заказ.

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Дополнительные элементы мебели для гостиной

Тумба под телевизор будет хорошим дополнением к основной мебели поскольку она подчеркнет целостность интерьера.

Не обязательно покупать большую тумбу поскольку она выполняет роль подставки хоть и может иметь несколько ящиков под необходимые соответствующие аксессуары.

Журнальный столик больше подходит для больших гостиных и благодаря нему можно встречать гостей с уютом и комфортом. В гостиную отлично подойдет мебель с зеркалами для увеличения пространства.

Также не лишним станет и ковер, благодаря которому пол становится теплым, а гостиная наполняется домашним уютом. С помощью небольшого ковра можно изолировать отдельное пространство в гостиной.

Различные полки для гостиной имеют место быть для хранения книг. Камин в гостиной подходит не каждой квартире, но смотрится очень эффектно и благородно.



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