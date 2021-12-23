Может ли биткоин обменник полностью завязать на себя расчеты?

Судя по текущим новостям — нет. Первая криптовалюта весьма прогнозируемо стала первой жертвой мировой бюрократии в плане урегулирования. Как и любая новая идея, биткоин прошел свой «пик свободы» в первые годы существования.

Дальше было только условное «закручивание гаек», которое в перспективе может обернуться и совсем жесткими запретами. А пока мы в Betatransfer осторожно присматриваемся к тенденциям и надеемся, что рано или поздно будет найден реальный консенсус.

Эволюция современной транзакционной системы происходит стремительно.

Буквально вчера обменники вебмани еще считались актуальным трендом — а сегодня мы можем констатировать фактическую смерть переоцененных кошельков с неудобным интерфейсом и крайне невыгодным курсом. Обмен биткоин на рубли тоже эволюционирует независимо от любого директивного решения правительства.

При этом Betatransfer тоже не спешит хоронить обычную фиатную валюту.

Пандемия еще не закончилась, а социальный кризис может затянуться на долгие годы. Тем самым, оказывается большое давление на бюджеты, а эмиссия денег центробанками продолжается. Мера с чисто капиталистической точки зрения оказывается не очень здравой — однако, кратковременное снижение социального напряжения объективно необходимо.

После бума крипты и начала множества хайпов, национальные центробанки очень предсказуемо начали предлагать локальные «суверенные цифровые номиналы». Для отечественного трейдера подобные инициативы выглядят как минимум подозрительно.

Винить отечественных бизнесменов, впрочем, не стоит — за последние тридцать лет мы видели массу изменений государственной политики, а платить за это пришлось, как всегда, экономически активному среднему классу.

Betatransfer может гарантировать усиление давления на крипту, уже исходя из нашего опыта, при этом в РФ можно ожидать и принудительных мер. Поэтому мы настоятельно рекомендуем делать массовое хеджирование активов еще до «сверхценных» инициатив центробанка.

Мы, конечно, доверяем правительству в стратегических вопросах, однако попытки государственного регулирования у нас заканчиваются взлетом котировок и процентов за комиссии. Betatransfer может и в дальнейшем предлагать самые низкие цены за собственный сервис на будущее, тем самым мы становимся наиболее выгодным валютным партнером-посредником в регионе!