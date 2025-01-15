Что относится к расходным материалам для аппаратов LPG

Устройства LPG лечат целлюлит и корректируют фигуру вакуумным аппаратно-роликовым массажем. Улучшают контуры тела, состояние и структуру кожи. Необходима многократная работа с пациентами, для этого требуется надежность самого оборудования, и качественные lpg расходники для быстрой и удобной замены.

Перечень необходимых компонентов для замены

Нормальное функционирование оборудования требует замен с различной периодичностью таких материалов и запасных частей:

Фильтров воздушных. Их в аппаратном комплекте два: с продолжительностью работы 1000 и 40 часов. Они устанавливаются на входе и выходе воздушной магистрали, для очистки воздуха, нагнетаемого компрессором в аппарате.

Закрылков лицевых манипул. Их нужно постоянно менять для гигиенической безопасности.

Манипул лицевых и универсальных. Они должны очищаться после каждого сеанса, но и вовремя меняться в соответствии с инструкциями к аппарату. Пациенты об этом тоже беспокоятся, спрашивая, когда они менялись.

Ремонтных комплектов на корпусах манипул – их тоже нужно заменить вовремя.

Манипулы, плюс кабель и удлинительный шланг. Наличие ремонтного комплекта необходимо в запасе.

Корпусов дисплеев на основных манипулах – ремонтные комплекты для конкретных моделей аппаратов.

Комплекты LPG-костюмов. Процедуры на телах пациентов выполняются в индивидуальных комплектах, соблюдая гигиену, должны вовремя стираться. Комплект каждому новому пациенту, и по запросу или со временем его менять.

Костюм станет негодным с появлением катышей и ворса – они засоряют оборудование. Клиенту это – чистая гигиена и комфорт, оборудованию – чистота и работоспособность.

Фильтры не должны мыться или пылесоситься, протираться. Их при наполнении нужно утилизировать (выбрасывать), заменять новыми.

При этом выполняется сброс показателей по фильтрам в аппарате. Часто меняются фильтры канала на тело. Для дополнительных шлангов замена более редкая.

Оригинальность расходных материалов

Это так же важно, как лицензионность самого аппарата. Если материалы будут не фирменные, то и работа оборудования не будет соответствовать заявленным от производителя характеристикам.

Поэтому нужно тщательно проверять сертификаты и документацию поставок, качество упаковок. Этому поможет и сравнение запасных частей, которые были поставлены с самим аппаратом, у него есть официальная регистрация.