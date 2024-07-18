Монтаж встраиваемых светодиодных светильников

Не смотря на определённую специфику подключения встраиваемые светодиодные светильники получили широкое распространение как в общественных помещениях, так и в жилых комнатах различного назначения.

С их помощью удаётся создать оригинальную и достаточно эффективную систему освещения белого (холодного) или жёлтого (тёплого) цвета. Особо частым спросом пользуется встраиваемый светильник белый.

Виды и характеристики встраиваемых светодиодных светильников

Представленные на современном строительном рынке встраиваемые светильники классифицируются по следующим основным характеристикам:

Геометрической форме и линейным размерам. Светильники могут быть круглой формы, в виде колб или вытянутых ламп и т.д.

Массе светильника.

Способу (технологии) крепления.

Типу установленной лампы.

Параметрам напряжения, которое необходимо для питания светильника. Оно может быть переменным величиной 220 В частотой 50 Гц или постоянным 24 или 12 вольт. Во втором и третьем случае каждый светильник комплектуется специальным преобразователем (блоком питания), что требует выделения специально места для его установки.

Кроме этого, для таких светильников может быть предусмотрена своя оригинальная система включения – дистанционная или непосредственная с помощью классического выключателя.

Мощность.

Яркость.

Количество установленных внутри диодов. Цветовая температура. Обычно они выпускаются двух видов с температурой 5000 или 3000 К.

Степень электрической защиты. Для встраиваемых светильников она не должна быть ниже IP43

Правила монтажа

При установке встраиваемых светильников специалисты рекомендуют придерживаться следующей технологической цепочки: