Монтаж встраиваемых светодиодных светильников
да придет идея думающему

Монтаж встраиваемых светодиодных светильников

18 июля 2024

Не смотря на определённую специфику подключения встраиваемые светодиодные светильники получили широкое распространение как в общественных помещениях, так и в жилых комнатах различного назначения.

С их помощью удаётся создать оригинальную и достаточно эффективную систему освещения белого (холодного) или жёлтого (тёплого) цвета. Особо частым спросом пользуется встраиваемый светильник белый.

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Виды и характеристики встраиваемых светодиодных светильников

Представленные на современном строительном рынке встраиваемые светильники классифицируются по следующим основным характеристикам:

  • Геометрической форме и линейным размерам. Светильники могут быть круглой формы, в виде колб или вытянутых ламп и т.д.
  • Массе светильника.
  • Способу (технологии) крепления.
  • Типу установленной лампы.
  • Параметрам напряжения, которое необходимо для питания светильника. Оно может быть переменным величиной 220 В частотой 50 Гц или постоянным 24 или 12 вольт. Во втором и третьем случае каждый светильник комплектуется специальным преобразователем (блоком питания), что требует выделения специально места для его установки.
  • Кроме этого, для таких светильников может быть предусмотрена своя оригинальная система включения – дистанционная или непосредственная с помощью классического выключателя.
  • Мощность.
  • Яркость.
  • Количество установленных внутри диодов. Цветовая температура. Обычно они выпускаются двух видов с температурой 5000 или 3000 К.
  • Степень электрической защиты. Для встраиваемых светильников она не должна быть ниже IP43

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Правила монтажа

При установке встраиваемых светильников специалисты рекомендуют придерживаться следующей технологической цепочки:

  • В соответствии с назначением комнаты определить требуемую степень освещённости. От этого будет зависеть количество необходимых светильников и места их расположения.
  • Далее приступают к подготовке мест установки. Обычно такие светильники монтируют в многоуровневые потолки. Поэтому в нижнем уровне изготавливают отверстие, соответствующее посадочному размеру светильника.
  • К этим отверстиям прокладывают кабель, который соединяет их с выключателем или блоком питания при использовании светильников с пониженным напряжением.
  • После соединения всех элементов в единую сеть осуществляют контрольное включение и проверяют работоспособность. Для обеспечения надёжности специалисты рекомендуют применять соответствующие монтажные соединители и не использовать самодельные скрутки.



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