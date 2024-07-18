Монтаж встраиваемых светодиодных светильников

Не смотря на определённую специфику подключения встраиваемые светодиодные светильники получили широкое распространение как в общественных помещениях, так и в жилых комнатах различного назначения.
С их помощью удаётся создать оригинальную и достаточно эффективную систему освещения белого (холодного) или жёлтого (тёплого) цвета. Особо частым спросом пользуется встраиваемый светильник белый.
Виды и характеристики встраиваемых светодиодных светильников
Представленные на современном строительном рынке встраиваемые светильники классифицируются по следующим основным характеристикам:
- Геометрической форме и линейным размерам. Светильники могут быть круглой формы, в виде колб или вытянутых ламп и т.д.
- Массе светильника.
- Способу (технологии) крепления.
- Типу установленной лампы.
- Параметрам напряжения, которое необходимо для питания светильника. Оно может быть переменным величиной 220 В частотой 50 Гц или постоянным 24 или 12 вольт. Во втором и третьем случае каждый светильник комплектуется специальным преобразователем (блоком питания), что требует выделения специально места для его установки.
- Кроме этого, для таких светильников может быть предусмотрена своя оригинальная система включения – дистанционная или непосредственная с помощью классического выключателя.
- Мощность.
- Яркость.
- Количество установленных внутри диодов. Цветовая температура. Обычно они выпускаются двух видов с температурой 5000 или 3000 К.
- Степень электрической защиты. Для встраиваемых светильников она не должна быть ниже IP43
Правила монтажа
При установке встраиваемых светильников специалисты рекомендуют придерживаться следующей технологической цепочки:
- В соответствии с назначением комнаты определить требуемую степень освещённости. От этого будет зависеть количество необходимых светильников и места их расположения.
- Далее приступают к подготовке мест установки. Обычно такие светильники монтируют в многоуровневые потолки. Поэтому в нижнем уровне изготавливают отверстие, соответствующее посадочному размеру светильника.
- К этим отверстиям прокладывают кабель, который соединяет их с выключателем или блоком питания при использовании светильников с пониженным напряжением.
- После соединения всех элементов в единую сеть осуществляют контрольное включение и проверяют работоспособность. Для обеспечения надёжности специалисты рекомендуют применять соответствующие монтажные соединители и не использовать самодельные скрутки.