Как делается химчистка кожаного дивана

Кожаная мебель – это дорого. Стильно, презентабельно. Диваны из натуральной кожи украсят любой интерьер, они удобны, безопасны, долговечны. При длительной эксплуатации кожа начинает терять свой первоначальный вид, появляются пятна, потертости. Устранить дефекты позволяет химчистка кожаной мебели. Выполнить ее можно самостоятельно, либо обратившись за помощью в клининговую компанию.

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Правила ухода за кожаной мебелью

Сохранить первоначальный внешний вид дивана из кожи позволяет уход, проводимый по всем правилам, которые подразумевают процесс в несколько этапов. Первым помощником является пылесос, с помощью которого удаляются пыль, крупные частички мусора.

Для этого рекомендуется использовать специальные насадки, идущие в комплекте. Кроме этого, периодически необходимо проводить влажную уборку, в результате которой удаляются свежие загрязнения, пятна.

Для удаления излишней влаги после влажной уборки поверхность протирается бумажной салфеткой. Финишный этап – полировка кожи губкой, пропитанной глицерином и обработка поверхности специальным кондиционеров, в составе которого есть воск.

Какие средства могут использоваться для чистки кожаной мебели

Сегодня в хозяйственных магазинах продается большое количество самых разнообразных чистящих, моющих средств, позволяющих быстро и качественно очистить поверхность мебели из натуральной или искусственной кожи.

Но не утратили своей актуальности и народные средства, которые за десятилетия их применения доказали свою эффективность.

Мыльный раствор

В теплой воде растворяется хозяйственное или жидкое мыло.

В полученном составе смачивается губка, любая мягкая тряпка и протирается поверхность. Не рекомендуется оказывать сильный нажим, так как это может привести к появлению потертости, повредить кожу. Заключительный процесс – протирка очищенной поверхности сухой салфеткой, удаляя остатки мыльного раствора и загрязнений.

Бытовая химия

Быстро, качественно, без нанесения ущерба кожаной поверхности выполнить чистку дивана из кожи позволяют современные чистящие средства целевого назначения.

Перед применением таких средств необходимо хорошо изучить рекомендации производителя и четко придерживаться инструкции применения чистящего средства.

Чистка дивана с применением бытовой химии должна проводиться в резиновых перчатках.