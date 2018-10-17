Монтаж объемных букв

Объёмные буквы считаются частью вывески – наружная реклама. Отметим, что наружная реклама продолжает оставаться даже сегодня одним из наиболее эффективных способов продвижения продукта или конкретной торговой точки. Многие специалисты рекомендуют использовать решения, которые будут оставаться активными и в ночное время. Естественно, это не касается бутиков, находящихся внутри торговых центров. В нерабочее время бутики остаются абсолютно недоступными для потенциальных покупателей. Совсем иначе дела обстоят с магазинами, выходящими фасадами на главные улицы города.

На сайте http://rekmos.ru/izgotovlenie-obemnyh-bukv.html Вы можете заказать изготовление и монтаж объёмных букв. На самом деле выполнить установку вполне можно и самостоятельно. Важно лишь понимать, что принцип монтажа целиком и полностью зависит от типа конструкции объёмных букв.

Наиболее распространённый вариант

Таковым считается подход с использованием алюминиевого короба:

объёмные буквы закрепляются на поверхности алюминиевого короба;

внутри короба располагается вся электрика;

одна из граней короба делается съёмной, чтобы сохранялась возможность обслуживания конструкции наружной рекламы.

По такому методу продолжают осуществлять оформление фасадов магазинов в США и Европе. Вполне допустимо там использовать вместо алюминия обыкновенный пластик или поликарбонат.

У такого решения есть свои плюсы. Главным из них можно назвать отсутствие внушительного веса. Чем меньше нагрузки приходится на квадратный метр фасада, тем лучше.

Однако, в России такая методика не рекомендуется к применению. Напомним, что прочность конструкций, удерживающих объёмные буквы на фасаде должна быть такой, чтобы выдержать не только вес наружной рекламы, но и дополнительных отягощений (ветровая нагрузка, налипший снег и т.д.).

Прикрепление при помощи отдельно стоящих крепёжных элементов

Такая методика применяется по отношению к плоским буквам (не имеющим внутри светящихся элементов). Каждая отдельная буква использует собственные крепёжные элементы.

В практике эта методика (хоть она и доступна по цене) используется всё реже и реже. Во-первых, большинство предпринимателей интересуют исключительно объёмные (светящиеся) буквы. Во-вторых, время монтажа отдельных букв увеличено.

Кроме того, важно помнить о необходимости достижения эстетичности в оформлении фасада. Иначе говоря, любые конструктивные элементы снаружи не должны быть заметны.

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В видео продемонстрирован монтаж объёмных букв на кирпичную стену: