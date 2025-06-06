Монтаж мостовых подвесных кранов
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Монтаж мостовых подвесных кранов

6 июня 2025

Процесс монтажа крана мостового подвесного 2 т подразумевает ряд последовательных шагов, которые могут варьироваться в зависимости от вида устанавливаемого оборудования и его параметров: сборка оборудования, его размещение, настройка и ввод в эксплуатацию.

Перечисленные работы выполняются в соответствии с документами и требованиями производителя.

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Предварительная подготовка к установке

Прежде чем приступить к монтажным работам, важно тщательно изучить проектную документацию.

Это позволит удостовериться в полном соответствии всех параметров заданным требованиям. Кроме того, строительную площадку, предназначенную для размещения оборудования, необходимо полностью подготовить и освободить, если на месте проводятся какие-либо работы. Такая подготовка требуется для предотвращения преждевременного износа спецтехники из-за загрязнения и воздействия неблагоприятных условий.

Это также позволит обеспечить удобство эксплуатации.

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Сборка

Перед тем как начать установку важно проверить, что все компоненты и агрегаты оборудования присутствуют на стройплощадке, они должны быть исправными и подготовленными к монтажу. Необходимо обеспечить наличие нужной техники и такелажных приспособлений.

Процесс сборки и монтажа выполняется в такой последовательности:

  • Размещение компонентов в зоне сборки, оценка на соответствие комплектации согласно документам;
  • Сборка пролетной балки грузоподъемника, монтаж электрооборудования и предохранительных устройств;
  • Размещение концевых балок на путях техники;
  • Подъем пролетной балки и ее фиксация на концевых балках;
  • Контроль качества выполненных работ;
  • Подключение электропитания, тестирование изделия в статических и динамических испытаниях;
  • Передача грузоподъемника клиенту;
  • Регистрация в Ростехнадзоре в случае превышения грузоподъемности в 10 тонн).

Функционирование мостового оборудования первым делом оценивается без нагрузки.

Затем, если проверка прошла успешно, отлаживаются механизмы передвижения и подъема. В конце осуществляется тестирование с использованием груза.

Ввод в эксплуатацию

Это обязательный этап, включающий статические и динамические испытания.

Кран подвергается нагрузке проверочным весом, который удерживается в подвешенном состоянии на небольшой высоте в течение 10 минут. Проверочный вес перемещается в различных направлениях и режимах, имитируя реальную работу крана.

Итогом испытаний является заключение о возможности использования крана Результаты фиксируются в акте ввода в эксплуатацию.



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