Мокрый фасад и его утеплители

Любая система отопления дома будет неэффективна, если его наружные стены напрямую контактируют с окружающей средой, особенно, когда они сделаны из материала, имеющего низкие теплоизоляционные характеристики.

Мокрый фасад – это технология, которая позволяет эффективно защитить внешние стены здания от уличного холода и, одновременно, повысить их эстетическую привлекательность.

Что это такое

Мокрым фасадом называют теплоизоляционную технологию внешней отделки зданий, которую условно можно разделить на три основных этапа:

Закрепление на стенах дома теплоизоляционных плит при помощи клеевого раствора и тарельчатых дюбелей; Покрытие плит тем же раствором и установка на них армирующей стеклосетки; Нанесение на теплоизоляцию внешней облицовки, в качестве которой обычно используют декоративную фасадную штукатурку или тонкие облицовочные фасадные панели.

Мокрым этот способ фасадного утепления домов назвали потому, что на всех этапах работы строителям приходится иметь дело с влажными субстанциями.

Мокрые фасады не требуют установки на стены подвесных и каркасных систем, и в этом их неоспоримое преимущество перед, например, фасадами вентилируемыми.

При этом утеплить наружные стены здания таким относительно несложным способом можно и на этапе его строительства, и во время эксплуатации. Важно только не ошибиться с выбором материала утеплительных плит.

Какой утеплитель выбрать для мокрого фасада

Сегодня при теплоизоляции наружных стен по технологии «мокрый фасад» в большинстве случаев применяют пенопластовые или минералватные плиты.

Утверждать, что какой-то утеплитель из этой пары превосходит другой по всем параметрам нельзя. Каждый из них в чем-то конкурента превосходит, а по каким-то характеристикам ему уступает.

Если говорить о преимуществах пенопласта в сравнении с минватой, то можно отметить, что он:

в два раза дешевле минеральной ваты;

меньше весит;

легче обрабатывается;

менее теплопроводен.

Надо только учитывать, что для фасадного утепления годятся лишь пенопластовые плиты, в маркировке которых присутствует буква «Ф».

Однако и у минеральной ваты есть преимущества, которые, при определенных условиях, делают её предпочтительнее пенопласта в качестве утеплителя:

минвата более успешно сопротивляется разрушению;

обладает свойством негорючести;

эластична;

хорошо поглощает звуковые волны;

более паропроницаема, а это значит, что исходящий от наружных стен дома пар не будет копиться на их поверхности в виде конденсата.

Минеральная вата в качестве утеплительных плит для устройства мокрых фасадов тоже годится не любая, а лишь гидрофобизированная, изготовленная на основе базальта и обладающая плотностью не менее 130кг/м3.

Практика показывает, что люди нередко выбирают материал для теплоизоляции фасада дома, руководствуясь лишь одним критерием – его невысокой ценой.

Однако специалисты, умеющие монтировать мокрый фасад под ключ профессионально, знают, что иногда низкая стоимость утеплителя напрямую связана с его недостаточным для утепления наружных стен качеством.

Поэтому перед покупкой такого утеплительного материала лучше подстраховаться и обратиться за консультацией к экспертам.

Мы благодарим проект https://ventiliruemye-fasady-moskva.ru/ за предоставленную информацию.

Далее на видео вы можете ознакомиться с технологией монтажа мокрого фасада.