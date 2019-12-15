Как получить кредит неработающим пенсионерам?

Пенсионеры относятся к незащищённым слоям населения. Тем не менее, последняя пенсионная реформа оказалась настоящим шоком для российского общества. Теперь в прямом смысле придётся работать до гробовой доски. Однако, конкурировать за рабочее место людям в возрасте окажется непросто. Вполне могут возникнуть проблемы финансового толка. При этом далеко не каждый банк одобрит выдачу кредита пенсионеру. Ведь здоровье человека пенсионного возраста под угрозой. Это означает, что и выплата кредита не гарантирована.

Кредит неработающим пенсионерам в Москве готовы предоставить некоторые банки. В пример можно привести банк «Тинькофф». Однако, в этом случае придётся использовать имущество, обеспечивающее получаемый заём (речь идёт о залоге). Такой подход подойдёт далеко не каждому пенсионеру. При небольших суммах для займа имеет смысл воспользоваться услугами микрофинансовых организаций.

Кредит, для которого не требуется ни залог, ни поручительство

Преимущество микрофинансовых организаций заключается в минимуме бюрократии. Потенциальный заёмщик должен лишь ознакомиться с предлагаемым договором сотрудничества и в случае согласия отправить сканы документов, устанавливающих личность.

Процедура получения заёмных средств для неработающего пенсионера будет выглядеть следующим образом:

отправка заявки;

ознакомление условий, на которых микрофинансовая организация готова предоставить кредит;

отправка сканов документов;

выбор способа вывода средств из Интернета.

От отправки заявки до получения денег проходит не менее получаса. Отметим, что микрофинансовые организации работают в режиме 24/7.

Минусов означенного решения являются повышенные ставки. За срочность предоставления средств и отсутствие бумажной волокиты приходится платить повышенным процентом.

Залог позволит снизить риски кредитования

Многие сторонятся сотрудничества с микрофинансовыми организациями по причине нежелания в последующем общаться с коллекторами. Действительно, если заёмщик вовремя не вернёт долг с процентами, он автоматически превращается в должника.

После изменения статуса с человеком уже будут общаться не работники МФО, а представители коллекторской службы. Эти профессионалы имеют в арсенале самые различные способы, чтобы заставить человека выплатить долг.

Иными словами, если у пенсионера есть объект, который может служить залогом, его имеет смысл использовать при получении кредита в банке. Хотя и банки нередко продают дела должников в МФО.

В видео даются советы в отношении получения кредита пенсионеру: