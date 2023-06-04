Мобильные перегородки удобно и выгодно разделяют офисное пространство. Их можно быстро переместить в нужное место для выделения требуемой зоны. Снижают шум, но оставляют возможность коммуникаций. Они из разных материалов, с декоративными элементами, и в стильном дизайнерском исполнении.

Особенности и назначение

У этих быстро монтируемых конструкций важные цели:

Разделение общих зон и больших помещений на локальные рабочие места;

Оптимальное использование площадей в помещениях;

Оперативное изменение конфигураций по насущным потребностям и схемам взаимодействия персонала.

У мобильных перегородок могут быть такие конфигурации:

Передвижные конструкции на колесах или по трек-рельсу;

Прикрепленные к отдельной стене, или стоящие независимо;

Тонкие и однослойные, или из двух слоев, с наполнением и коммуникациями.

У мобильных перегородок свои выгодные особенности:

Экономятся средства. Их стоимость на порядки ниже капитальных или стационарных перегородок. Дополнительная отделка не нужна.

Стеклянные перегородки – это ощущение воздушности и расширенного общего пространства. Возможность коммуникации.

Современный дизайн с деловым стилем.

Виды по конструкциям

Обособленное пространство можно отделять следующим способом:

Модульными цельностеклянными панелями. Они крепятся на соединительных и базовых стойках. Их особенности – любой угол размещения.

Ширмами из цельного стекла на опорах или колесах. Каркас – металлический или деревянный.

Настольные легкие конструкции-экраны. Устанавливаются прямо на столах. Они частично отделяют рабочие места, оставляя при этом возможность оперативно сообщаться с коллегами. Такие экраны популярны в больших офисных пространствах с активным служебным взаимодействием персонала.

Любой из видов собирается за минуты.

Монтаж

Как видно из видов мобильных перегородок, им можно не крепиться к стене (только по необходимости).

Не надо крепиться к основанию пола или потолку. Напольные перегородки или ширмы имеют устойчивую конструкцию. Стоят на регулируемых ножках, или на поперечных опорах-профилях около 40 см, у которых есть винтовые регулировки уровня. Для сильно негоризонтального пола лучше использовать конструкции на ножках.

Так их можно устанавливать автономно в любом месте.

К мебели и в частности, к столам, такие экраны крепят зажимами-струбцинами, к торцам мебельных панелей.

К столешницам они крепятся такими зажимами с тыльной стороны или сбоку. Так они остаются незаметными, и не мешают персоналу за столом.