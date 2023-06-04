Мобильные перегородки удобно и выгодно разделяют офисное пространство. Их можно быстро переместить в нужное место для выделения требуемой зоны. Снижают шум, но оставляют возможность коммуникаций. Они из разных материалов, с декоративными элементами, и в стильном дизайнерском исполнении.
Особенности и назначение
У этих быстро монтируемых конструкций важные цели:
- Разделение общих зон и больших помещений на локальные рабочие места;
- Оптимальное использование площадей в помещениях;
- Оперативное изменение конфигураций по насущным потребностям и схемам взаимодействия персонала.
У мобильных перегородок могут быть такие конфигурации:
- Передвижные конструкции на колесах или по трек-рельсу;
- Прикрепленные к отдельной стене, или стоящие независимо;
- Тонкие и однослойные, или из двух слоев, с наполнением и коммуникациями.
У мобильных перегородок свои выгодные особенности:
- Экономятся средства. Их стоимость на порядки ниже капитальных или стационарных перегородок. Дополнительная отделка не нужна.
- Стеклянные перегородки – это ощущение воздушности и расширенного общего пространства. Возможность коммуникации.
- Современный дизайн с деловым стилем.
Виды по конструкциям
Обособленное пространство можно отделять следующим способом:
- Модульными цельностеклянными панелями. Они крепятся на соединительных и базовых стойках. Их особенности – любой угол размещения.
- Ширмами из цельного стекла на опорах или колесах. Каркас – металлический или деревянный.
- Настольные легкие конструкции-экраны. Устанавливаются прямо на столах. Они частично отделяют рабочие места, оставляя при этом возможность оперативно сообщаться с коллегами. Такие экраны популярны в больших офисных пространствах с активным служебным взаимодействием персонала.
Любой из видов собирается за минуты.
Монтаж
Как видно из видов мобильных перегородок, им можно не крепиться к стене (только по необходимости).
Не надо крепиться к основанию пола или потолку. Напольные перегородки или ширмы имеют устойчивую конструкцию. Стоят на регулируемых ножках, или на поперечных опорах-профилях около 40 см, у которых есть винтовые регулировки уровня. Для сильно негоризонтального пола лучше использовать конструкции на ножках.
Так их можно устанавливать автономно в любом месте.
К мебели и в частности, к столам, такие экраны крепят зажимами-струбцинами, к торцам мебельных панелей.
К столешницам они крепятся такими зажимами с тыльной стороны или сбоку. Так они остаются незаметными, и не мешают персоналу за столом.