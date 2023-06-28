Виртуальные номера Чехии от сервиса Hottelecom

Потребность в виртуальном номере телефона может возникнуть при заключении партнерских отношений и развития бизнеса за пределы своей страны.

Аренда или покупка заграничного номера телефона на сайте компании https://hottelecom.net/virtual-number-of-czech-republic.html поможет создать более комфортные условия общения с партнерами, а также даст ощущение присутствия офиса в выбранном государстве посредством интернет-телефонии.

Что такое виртуальный номер

Виртуальным номером называют числовое значение с префиксом другого государства, которое можно арендовать или приобрести для личного, коммерческого пользования. Суть применения такого номера телефона заключается в том, что звонящий абонент набирает привычный числовой набор на своем телефоне, а сервис виртуальной телефонии выполняет переадресацию на основной аппарат абонента.

Такой сервис позволяет создавать эффект присутствия офиса компании в выбранной стране, что в значительной мере упрощает коммуникацию и общение в целом.

Для чего арендуют виртуальные номера

Целью аренды виртуального номера телефона часто выступает расширение бизнеса и необходимость создать комфортные условия телекоммуникационной связи для партнеров, что также показывает абонента в выгодном свете.

Сам виртуальный номер по функциональности ничем не отличается от стационарного, или мобильного номера местных операторов, и также в редких случаях могут происходить незначительные сбои в работе, что устраняется в максимально сжатые сроки.

Пользователи данных сервисов по предоставлению IP-телефонии отмечают удобство и хорошее качество предоставляемых услуг.

Какова стоимость виртуального номера Чехии

Что касается Чешской республики, то арендовать номер телефона с местным кодом можно за относительно небольшую плату в пределах $20. Явными преимуществами виртуального сервиса можно выделить следующие параметры:

— возможность оформить заявку прямо из офиса, или дома через интернет

— качество голосовой передачи данных остается на высоком уровне

— партнеры и звонящие абоненты будут считать, что находятся в одной стране, что повышает доверие

— быстрое подключение, в классических вариантах занимает 1 сутки

— длительность использования такого номера не ограничена, пока поступает абонентская плата

— возможность подключения не только голосовых, но и текстовых сообщений СМС

— широкий выбор регионов выбранной страны.

Необходимо отметить, что все дополнительные опции указываются предварительно, при оформлении заявки.