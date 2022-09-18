Миорелаксирующая шина- это один из видов ортодонтических кап, созданных для изменения прикуса человека. Основная её задача- снять гипертонус в жевательных мышцах. Такие шины используют при нарушении функций височно-нижнечелюстного сустава.

Стоматологи рекомендуют её ставить при скрежете зубов, нарушении дикции, неправильном прикусе. Миорелаксирующая шина помогает пациенту избавиться от боли и напряжения в мышцах, устраняет другие дискомфортные ощущения.

Шина препятствует привычному смыканию зубов, создавая правильные условия для работы мышц, тем самым в дальнейшем изменяя прикус.

Изготовление

Для изготовления шины используются полимерные материалы, чаще всего силикон. Она прозрачная, не доставляет каких-то болезненных ощущений или сильного дискомфорта при ношении (возможно только сначала, пока пациент к ней не привыкнет).

Но если вдруг возникают сильные боли при использовании, нужно незамедлительно ее снять и обратиться к своему стоматологу. Если всё протекает нормально, то два раза в месяц нужно приходить к своему стоматологу-ортодонту для осмотра и коррекции поставленной шины.

В большинстве случаев миорелаксирующую шину ставят на нижнюю челюсть, так она менее заметна для окружающих, в некоторых случаях её ставят и на верхнюю, если в этом есть медицинская необходимость. Чаще всего стоматологи рекомендуют надевать её на ночь, но в отдельных случаях и днём.

Шина легко снимается, не требует долгого и сложного ухода (достаточно её чистить раз в день специальными средствами, мыть тёплой водой и хранить в специальном контейнере).

Несколько раз в неделю её нужно дезинфицировать с использованием специальных таблеток. Во время принятия пищи её обязательно нужно снимать. Перед тем как стоматолог поставит миорелаксирующую шину, он обязательно сделает необходимые исследования (компьютерную томографию, слепок челюсти и тд. ).

Ношение такой шины рекомендовано обычно 2-3 месяца, но в отдельных случаях бывает и до года. Её можно использовать как отдельно, так и в комплексе, например с брекетами.

Чаще всего перед протезированием тоже рекомендуется ставить такие миорелаксирующие шины. Если говорить о стоимости данных шин, то эта процедура считается достаточно дорогой. Но благодаря её эффективности она пользуется большой популярностью в современной стоматологии.