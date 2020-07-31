Майнкрафт – это одна из легендарных компьютерных игр, которая пользуется популярностью во всем мире, имеет в том числе и браузерный формат, позволяющий играть сразу нескольким пользователям вместе.

До недавнего времени она была доступна только на ПК и игровых приставках. Теперь она доступна и в телефоне, а точнее в смартфонах, в том числе тех, что работают на Андроид.

Для них разработана специальная версия. Недавно вышла новая версия Майнкрафт PE 1.16.0 для устройств на Андроид, включающая в себя несколько заметных обновления. Подробнее ознакомиться с описанием игры можно на сайте https://www.planet-mc.net/download-mcpe/7721-minecraft-1-16-0-for-android-for-free.html.

Что нового

Версия Майнкрафт PE 1.16.0 для устройств на Андроид включает в себя следующие обновления:

Новые биомы. Появились Долина песка душ, багровый лес и искаженный лес.

Новые блоки. Это багровый и искаженный стебли, которые также могут гореть. Также среди обновления – базальтовые блоки, которые можно использовать в строительстве, размещая в любом положении. Появились новые виды грибов, разновидности поверхности земли, новые виды растительности, естественный источник света, костная мука.

Новые мобы в лице обычных и зомбированных пиглинов, хоглинов.

Новый материал – незерит, который обладает высочайшей прочностью.

Были исправлены баги, которые выявились в предыдущей версии. Исправлены звуки, функция повышения и уменьшения популярности игроков в деревнях. Прирученные лошади, например, теперь не любят есть еду, которая не приносит им пользу, не добавляет в росте и не способствует их разведению.

Также сделали проще и понятнее интерфейс. Это малая часть обновлений. Некоторые из них незаметны сразу, другие можно заметить только в процессе.

Где скачать и чем мобильная версия игры отличается от стандартной компьютерной

Скачать ее можно в Google Play, либо на сторонних сайтах. Но, прежде чем оттуда что-то скачивать и устанавливать, необходимо убедиться в том, что ресурс надежный, а загружаемый файл не содержит в себе ничего вредоносного. Это важно. Разумеется, мобильная версия игры сильно отличается от компьютерной.

Но, с каждым разом разработчики уменьшают эту разницу, старясь максимально приблизить мобильную версию к стандартной, чтобы опытные игроки не чувствовали дискомфорта.

Тем более, что производительность, графические возможности современных смартфонов нередко превышают аналогичные параметры некоторых средненьких ноутбуков и ПК.

Если же игру скачают те, кто вообще раньше никогда на ПК не играли в Майнкрафт, они вообще не будут чувствовать никакой разницы, так как сравнивать не с чем, и будут в восторге от графики, возможностей.