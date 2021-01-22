Программа Microsoft Office 365 Professional Plus в последние годы стала пользоваться куда большей популярностью, чем обычный офисный пакет.

Если сравнивать с обычным Microsoft Office, у Office 365 Professional Plus и есть ряд преимуществ, который и делает её более востребованной. Майкрософт офис со скидкой можно приобрести на сайте компании https://office-store.biz/.

Что это такое

Это абсолютно тот же пакет программ, который есть в Microsoft Office. Речь идет о том же наборе инструментов, функционале и не только. Основная разница в том, что Microsoft Office 365 Professional Plus нужно не покупать в виде софта и устанавливать, а просто оплатить доступ. Речь идёт о ежемесячной подписке.

Если подписка отменена, программа не исчезает с компьютера. Она доступна уже в режиме ограниченной функциональности. В этом режиме можно документы открывать, но не редактировать и не сохранять. Никаких других функций у пользователя нет.

Как начать пользоваться

Чтобы использовать данный продукт необходимо наличие учетной записи в Office 365 и назначенной лицензии.

Постоянное подключение к интернету необязательно, так как программа не облачная. Но, хотя бы раз в месяц подключаться к интернету нужно. Это чтобы проверить состояние подписки, и система знала, что она не отменена. В противном случае если не будет проведена очередная проверка с подключением, программа может перейти в режим ограниченного функционала.

Какие есть преимущества

Если говорить о функционале, особой разницы нет при сравнении с обычным Microsoft Office.

Это абсолютно те же программы, инструменты, возможности. Главное преимущество здесь заключается в экономии. Можно не покупать полноценный пакет и устанавливать его у себя на компьютере или планшете, а просто оплатить подписку на необходимое количество времени.

Например, если офисные программы потребуются всего одно пару дней или месяц, можно оплатить именно этот месяц. Если времени нужно больше, то можно оплатить подписку на полгода или год. Так как все компании сейчас стараются оптимизировать затраты и уменьшить издержки, использование Microsoft Office 365 Professional Plus оправдано.

Нет никакой переплаты. Как только программы из данного пакета не будут нужны, подписку можно отменить. Доступна данная программа не только представителями деловой сферы и бизнеса, но и обычным людям. Например, это может быть взрослый человек, который решил записаться на трехмесячные курсы сценаристов точка, и теперь ему необходимо постоянно писать.

Он может оплатить доступ и все эти три месяца, пользоваться программой Word и другими инструментами.