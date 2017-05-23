как сделать буквы из пенопласта

Пенопласт представляет собой вещество, которое состоит из множества шариков определенных полимеров. Этот материал достаточно широко используется промышленности.

Сегодня все чаще встречается реклама из пенопласта, представляющая собой небольшие вывески на основе объемных букв. Более подробно узнать о такой услуге можно на специальных сайтах.

Запасаемся всем необходимым

Объемные буквы из пенопласта используются в качестве декора на свадьбах или как рекламные атрибуты. Сделать подобные конструкции достаточно просто. Для этого следует запастись несколькими вещами:

листы пенопласта определенной толщины;

канцелярский нож, маркер, линейки;

газета и клей ПВА;

дополнительные аксессуары (атласные ленты и т.д.).

Если у вас не нашлось пенопласта нужно толщины, не переживайте, исправить это можно обычным склеиванием нескольких листов. Для этого следует применять только специальный клей. Не используйте суперклеи, так как они просто разъедают структуру вещества.

Алгоритм сооружения

Технология получения объемных букв из пенопласта состоит из таких последовательных этапов:

Изготовление шаблонов. Сделать это можно, распечатав отдельные буквы на листах бумаги. Если вы не имеете навыка работы с пенопластом, следует использовать простые шрифты, которые будет легко вырезать. Размер букв подбирается индивидуально в зависимости от потребностей. Нанесение разметки. С помощью полученных бумажных шаблонов выполняется перенос формы буквы на поверхность листа пенопласта. Сделать это можно, просто обведя маркеров контуры изделия. Вырезание. Данный процесс требует острого ножа и немного терпения. Резать следует строго соблюдая контуры нарисованных линий. Следует понимать, что добиться идеально ровного выравнивания не получиться, так как пенопласт крошиться. Чтобы минимизировать подобный эффект, следует использовать более плотный и мелкопористый материал. Отделка. Чтобы декорировать буквы можно использовать множество подходов. Одним из способов является покрытие буквы несколькими слоями газеты, чтобы уплотнить поверхность (папье-маше). После этого изделия оклеиваются декоративной бумагой или украшаются лентами и т.д. Можно также сразу покрыть буквы краской, но ее пойдет много, так как вещество впитывает жидкость очень хорошо.

Процесс изготовления букв из пенопласта достаточно простой, что позволяет выполнять его самостоятельно, получая уникальные формы и дизайн.