Если ещё 10 лет назад интернет мог предложить пользователям достаточно скудное количество качественных браузеров, то к сегодняшнему дню ситуация в значительной степени изменилась. Так, например, существует множество разработок, которые отлично справляются с любыми поставленными перед ними задачами. В качестве хорошего варианта вы можете выбрать Microsoft Edge. Современная разработка от всемирно известной компании с множеством преимуществ.

Возможности Microsoft Edge

Для браузера характерно наличие версий для практически всех операционных систем. Установка возможна для Windows, macOS. На смартфоны и планшеты тоже предусмотрена версия, есть клиенты на iOS и Android.

Прежде чем рассматривать какие-то возможности в отдельности, следует осветить общую картину и кратко перечислить основные позиции для данного браузера:

Система для предотвращения отслеживания вас в интернете. Только вы в данном случае будете решать по поводу того, какие трекеры блокировать.

Функция конфиденциального просмотра. Вы можете находиться в интернете через специальный режим InPrivate. Работая с его помощью, вы сможете действовать так, чтобы никакие ваши действия в итоге не сохранялись на устройстве. То есть, история просмотра, временные файлы и прочее будут удаляться сразу после завершения сеанса.

Система, которая предотвращает возможность заражения вашего устройства вирусами. Всё благодаря защите пользователя от попадания на фишинговые и вредоносные сайты.

Возможность настройки внешнего вида для максимальной персонализации софта.

Наличие магазина с различными расширениями

Обратите внимание. Это всего лишь малая часть из того, что доступно. Если оценивать в целом, представлен качественный браузер, который позволит находить желаемую информацию в сети и с комфортом с ней взаимодействовать.

Если вы до сих пор не установили программу, скачать Microsoft Edge можно бесплатно на сайте по прямой ссылке.

Рассмотрение ключевых опций

Следующий этап – это обзор и тестирование Microsoft Edge с дальнейшим описанием наиболее полезных и важных моментов. Браузер выполнен на высоком уровне и гарантирует комфорт. Интуитивно понятный интерфейс способствует простому освоению и быстрому нахождению всех важных опций.

Система для закрепления вкладок

Если рассматривать вопрос касательно Microsoft Edge, что это? Если коротко, это современный браузер, который предлагает нестандартные решения популярных проблем. Один из аспектов – это работа с вкладками.

В случае с данным браузером вы можете важные страницы закреплять. Чтобы вы понимали, как это работает, стоит отметить, что элементы будут фиксироваться в левой части строки вкладок.

Чтобы реализовать задумку, запустите Edge браузер, а затем откройте ту вкладку, которая вас интересует. После этого:

Кликните по элементу правой кнопкой мыши.

Перед вами появится перечень из доступных вариантов.

Выберите функцию «Закрепить», её можно найти в самом низу.

Обратите внимание. После этого в левой зоне появится небольшой квадратик с иконкой того сайта, которому принадлежит закрепленная страница.

Работа с расширениями

Майкрософт Эйдж предлагает своим пользователям уникальную возможность расширения функционала. Это достигается установкой специальных приложений, которые подразумевают те или иные функции.

Для того, чтобы реализовать задуманное, вам потребуется перейти в основное меню настроек браузера Майкрософт. После этого кликните на кнопку «Расширения», чтобы перед вами открылся магазин приложений.

На данный момент ассортимент не так богат, однако даже имеющийся набор уже позволит добиться значительного повышения комфорта.

Среди ключевых расширений можно выделить:

AdBlock.

LastPass.

Amazon.

OneNote.

Каждое из расширений даёт MS Edge ряд преимуществ, благодаря чему на выходе получается идеальный браузер.

Система для просмотра книг

Браузер предлагает вам не только изучать сайты, но и с комфортом читать те или иные книги. Такая инициатива от разработчика стала удачной и увеличила количество пользователей.

Обратите внимание. Поддерживаются книги, которые вы скачиваете из специального магазина Windows. Также речь идёт о формате EPUB.

Важно обратить внимание на наличие специального инструмента, который позволяет изменять параметры текста. Вы можете увеличивать размер букв, а также регулировать интервалы и прочие показатели.

Заключение

Теперь вы знаете, что такое Microsoft Edge. Если объективно, это современный и мощный браузер, который позволяет реализовывать огромное количество действий. Преимущество в том, что разработчики думают о пользователях и делают всё для их комфорта.

Если изучить отзывы Microsoft Edge, можно заметить наличие лишь положительных мнений о данном софте. Всё обусловлено высокой стабильностью работы, удобным интерфейсом и современным дизайном.